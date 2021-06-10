قدمّت عائلة رئيس النظام السوري بشار الأسد، التّعازي في رحيل رئيس الجالية اليهودية في سوريا سابقاً، الحاخام إبراهيم (أفراهام) حمرا، الذي تُوفي الشهر الماضي.

ونقلت هيئة البثّ الإسرائيلية "مكان" تفاصيل مِن رسالة التّعزية التي وصلت عائلةَ الحاخام: "ستبقى ذكراه خالدة في القلوب لكونه رجلاً فريداً وبطلاً".

وأضافت الهيئة "أنّ الحاخام كان على علاقة جيّدة بالرئيس السوري السّابق حافظ الأسد من أجل حماية يهود سوريا واستقدامهم إلى البلاد".

وفي الثمانينيات، تولّى الحاخام حمرا مسؤولية تهجير يهود سوريا إلى إسرائيل، بالتعاون مع حافظ الأسد، قبل أن ينتقل إلى الإقامة الدائمة فيها منذ عام 1994، وفق صحيفة إسرائيل هيوم.