سياسة
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عائلة الأسد تعزّي بوفاة حاخام يهود سوريا الذي تولّى تهجيرهم إلى إسرائيل
قدّمت عائلة رئيس النظام السوري بشار الأسد تعازيها في وفاة حاخام يهود سوريا السّابق إبراهيم (أفراهام) حمرا.
عائلة الأسد تعزّي بوفاة حاخام يهود سوريا الذي تولّى تهجيرهم إلى إسرائيل
حاخام يهود سوريا السابق إبراهيم حمرا
10 يونيو 2021

قدمّت عائلة رئيس النظام السوري بشار الأسد، التّعازي في رحيل رئيس الجالية اليهودية في سوريا سابقاً، الحاخام إبراهيم (أفراهام) حمرا، الذي تُوفي الشهر الماضي.

ونقلت هيئة البثّ الإسرائيلية "مكان" تفاصيل مِن رسالة التّعزية التي وصلت عائلةَ الحاخام: "ستبقى ذكراه خالدة في القلوب لكونه رجلاً فريداً وبطلاً".

وأضافت الهيئة "أنّ الحاخام كان على علاقة جيّدة بالرئيس السوري السّابق حافظ الأسد من أجل حماية يهود سوريا واستقدامهم إلى البلاد".

وفي الثمانينيات، تولّى الحاخام حمرا مسؤولية تهجير يهود سوريا إلى إسرائيل، بالتعاون مع حافظ الأسد، قبل أن ينتقل إلى الإقامة الدائمة فيها منذ عام 1994، وفق صحيفة إسرائيل هيوم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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