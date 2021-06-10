أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز، الخميس، إنتاج بلاده 382 طناً مِن الذّهب في آخر 20 سنة.

جاء ذلك في كلمة خلال حفل وضع حجر أساس منشأة لشركة (Koza Gold Corporation) لتعدين الذّهب في ولاية أغري.

وبيّن أنّ التكلفة الإجمالية للمشروع ستبلغ حوالي 160 مليون دولار, وقال: "أنتجنا 382 طناً مِن الذّهب خلال الأعوام العشرين الماضية".

وقال دونماز إنّ بلاده تهدف لإنتاج أكثر مِن 45 طناً مِن معدن الذّهب خلال العام الجاري, كما أوضح أن بلاده ترمي لرفع إنتاجها مِن الذّهب إلى 100 طنٍ سنوياً، خلال السنوات الخمس المقبلة.

وفي سياق متصل، أعلن الوزير التركي اكتشاف بلاده احتياطيات من الذهب بمقدار 20 طناً وبقيمة 1.2 مليار دولار، إضافة إلى 3.5 أطنان مِن الفضّة بقيمة 2.8 مليون دولار.

ولفت إلى أنّ حكومات حزب "العدالة والتنمية" المتعاقبة، وضعت أُسس تركيا الحديثة عبر مشاريع البنية التحتية والفوقية التي تنفّذها في جميع أنحاء البلاد، منذ تولّيه السّلطة عام 2002.

وأشار إلى أنّ الإنتاج الرسمي للذّهب في تركيا بدأ لأول مرة في 2001، مضيفاً أنّ "التعدين هو أساس التطور والنمو".

وأوضح دونماز أنّ تركيا أنتجت 1.4 طناً مِن الذّهب خلال 2001، مبيناً أن إنتاجها مِن المعدن الثمين في 2020 بلغ 42 طناً، وهو أعلى مستوى في تاريخ الجمهورية التركية.

وبيّن أنّ بلاده تنفّذ مثل هذه الاستثمارات بتقنيّتها ومواردها البشرية الخاصة، وتابع: "نعلم جيّداً أنّ الاستقلال في مجالي الطاقة والتعدين هو استقلال اقتصادي لتركيا".