سياسة
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هل تعرَّض راشد الغنوشي لتهديدات بالاغتيال؟
قال مستشار لراشد الغنوشي إنّ الأخير تلقى إبلاغاً بوجود تهديد باغتياله، وإنّ مسؤولين بوزارة الداخلية زاروا مقرّ البرلمان، أمس الأربعاء، لإعلام الأخير بوجود تهديد جديٍّ باغتياله.
هل تعرَّض راشد الغنوشي لتهديدات بالاغتيال؟
رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان راشد الغنوشي يتلقى بلاغاً بوجود تهديد باغتياله / Reuters
10 يونيو 2021

كشف رياض الشعيبي المستشار السياسي لرئيس حركة النهضة والبرلمان التونسي راشد الغنوشي عن وجود تهديد باغتيال الغنوشي، حسب ما أعلن عنه في منشور على صفحته الشخصية على فيسبوك.

وقال الشعيبي إنّ مسؤولين بوزارة الداخلية التونسية زاروا مقرّ البرلمان أمس الأربعاء، لإعلام الغنوشي بوجود تهديد جديٍّ باغتياله.

وأوضح الشعيبي أنّ الغنوشي يتعرّض باستمرار لمثل هذه التهديدات لأنّه "أهم رموز الانتقال الديمقراطي في تونس منذ 2011" حسب تعبيره.

وأكّد أنّ من يقف وراء هذه التهديدات يريد "إعاقة التجربة التونسية وإفشال مسارها"، مردفاً أنّه "ليس صعباً توقّع الجهات التي يمكن أن تقف وراء هذه التهديدات".

وأشار الشعيبي إلى أنّ محاولة استهداف الغنوشي هي استهداف للدولة ولاستقرار مؤسساتها لِما يمثّله الأخير مِن ثقل داخل مؤسسات الدولة التونسية، بصفته رئيس مجلس النواب والشخصية الثانية في النّظام السياسي التونسي.

هذا ولم يصدر حتى اللحظة أيّ تصريح من راشد الغنوشي أو من حركة النهضة حول التهديدات بالاغتيال.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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