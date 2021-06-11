سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 11 يونيو/حزيران 2021
نشرة يومية مقدمة من TRT عربي، لأهمّ الأحداث والقضايا خلال اليوم، نوفّر لكم كلّ صباح جولة شاملة لأهمّ ما يدور في الشارع العربي والشرق الأوسط والعالم.
خلاصات من TRT عربي: 11 يونيو/حزيران 2021
ذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أنّ طواقمها تعاملت مع 13 إصابة خلال المواجهات  / AFP
11 يونيو 2021

أهم الأحداث:

الاحتلال يواصل اعتداءاته في منطقة باب العامود بالقدس، وكتائب القسام تحذّر من "مغبَّة المساس بالمسجد الأقصى".. والعاهل الأردني يوكل سمير الرفاعي لرئاسة "اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية"

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باب العامود.. تواصل الاعتداءات الإسرائيلية وكتائب القسَّام تحذّر

اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي الخميس على عدد من المقدسيين، في أثناء أدائهم صلاة المغرب بمنطقة باب العامود وسط مدينة القدس المحتلة. [TRT عربي]

وحذّرَت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، الخميس، إسرائيل من "مغبَّة المساس بالمسجد الأقصى". [TRT عربي]

بتكليف من ملك الأردن.. قانون جديد للانتخاب والأحزاب وتعديل دستوري مرتقَب

وكل العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، إلى رئيس الوزراء الأسبق سمير الرفاعي، رئاسة "اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية". [TRT عربي]

وحسب بيان صدر عن الديوان الملكي الأردني، ستكون مهمة اللجنة وضع مشروع قانون جديد للانتخاب، ومشروع قانون جديد للأحزاب السياسية، والنّظر في التعديلات الدستورية المتصلة حكماً بالقانونين، وآليات العمل النيابي. [TRT عربي]

مصدر:TRT عربي - وكالات
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