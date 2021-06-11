أهم الأحداث:

الاحتلال يواصل اعتداءاته في منطقة باب العامود بالقدس، وكتائب القسام تحذّر من "مغبَّة المساس بالمسجد الأقصى".. والعاهل الأردني يوكل سمير الرفاعي لرئاسة "اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية"

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باب العامود.. تواصل الاعتداءات الإسرائيلية وكتائب القسَّام تحذّر

اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي الخميس على عدد من المقدسيين، في أثناء أدائهم صلاة المغرب بمنطقة باب العامود وسط مدينة القدس المحتلة. [TRT عربي]

وحذّرَت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، الخميس، إسرائيل من "مغبَّة المساس بالمسجد الأقصى". [TRT عربي]

بتكليف من ملك الأردن.. قانون جديد للانتخاب والأحزاب وتعديل دستوري مرتقَب

وكل العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، إلى رئيس الوزراء الأسبق سمير الرفاعي، رئاسة "اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية". [TRT عربي]

وحسب بيان صدر عن الديوان الملكي الأردني، ستكون مهمة اللجنة وضع مشروع قانون جديد للانتخاب، ومشروع قانون جديد للأحزاب السياسية، والنّظر في التعديلات الدستورية المتصلة حكماً بالقانونين، وآليات العمل النيابي. [TRT عربي]