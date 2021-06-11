سياسة
2 دقيقة قراءة
حدث تاريخي.. تعيين أول قاضٍ فيدرالي مسلم في الولايات المتحدة
صدّق مجلس الشيوخ الأمريكي، على التعيين التاريخي للقاضي زاهد قريشي، ليصبح أول قاضٍ فيدرالي أمريكي مسلم في تاريخ البلاد، وكان بايدن أعلن ترشيحه ضمن أول قائمة من مرشحيه لشغل 11 منصباً قضائياً فيدرالياً، في مارس/آذار الماضي.
حدث تاريخي.. تعيين أول قاضٍ فيدرالي مسلم في الولايات المتحدة
حصل زاهد قريشي، ذو الأصول الباكستانية، على دعم الحزبين الديمقراطي والجمهوري من مجلس الشيوخ  / AFP
11 يونيو 2021

وافق مجلس الشيوخ الأمريكي الخميس، على التعيين التاريخي للقاضي زاهد قريشي، ليصبح أول قاضٍ فيدرالي أمريكي مسلم في تاريخ البلاد.

وحصل قريشي ذو الأصول الباكستانية، على دعم الحزبين الديمقراطي والجمهوري من مجلس الشيوخ، إذ صوّت لصالح قرار تعيينه 81 عضواً مقابل معارضة 16.

وأعلن الرئيس جو بايدن في مارس/آذار الماضي، ترشيح قريشي ضمن أول قائمة من مرشحيه لشغل 11 منصباً قضائياً فيدرالياً.

وعند ترشيحة أعلن البيت الأبيض أن قريشي عمل مدّعياً فيدرالياً بمكتب المدّعي العامّ في نيوجيرسي من 2008 إلى 2013.

وقبل انضمامه إلى مكتب المدعي العام، عمل مساعداً لكبير مستشاري وزارة الأمن الداخلي، كما خدم في الجيش الأمريكي، إذ عمل مدعياً عسكرياً، وذهب إلى العراق عامَي 2004 و2006.

ويعمل قريشي منذ عام 2019 قاضياً بالمحكمة الجزئية في ولاية نيوجيرسي.

وهاجر والد قريشي إلى نيويورك من باكستان في عام 1970، وافتتح عيادة طبية، واستمرّ في العمل بها حتى وفاته بسبب مضاعفات فيروس كورونا في أبريل/نيسان 2020.

وتَخرَّج قريشي في كلية الحقوق بجامعة روتجرز في ولاية نيوجيرسي.

ومن المرشحين الآخرين على قائمة بايدن، 3 نساء من أصحاب البشرة السوداء، وأول امرأة أمريكية من أصول آسيوية تعمل في محكمة مقاطعة الولايات المتحدة لمقاطعة كولومبيا، وأول امرأة ملوَّنة تعمل قاضية فيدرالية في ولاية ماريلاند.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us