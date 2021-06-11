سياسة
1 دقيقة قراءة
ترمب ساخراً من بايدن: لا تغفُ خلال الاجتماع مع بوتين
قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب لخلفه جو بايدن تعليقاً على لقائه مع بوتين: "حظاً سعيداً في التعامل مع بوتين. لا تغفُ في أثناء الاجتماع، وأرجو أن تنقل له أحرّ تحياتي!".
ترمب ساخراً من بايدن: لا تغفُ خلال الاجتماع مع بوتين
ترمب ساخراً من بايدن: لا تغف خلال الاجتماع مع بوتين / Reuters
11 يونيو 2021

تمنى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب التوفيق لخلفه جو بايدن خلال قمته المرتقبة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، إذ قال في بيان: "حظاً سعيداً لبايدن في التعامل مع بوتين. لا تغفُ في أثناء الاجتماع، وأرجو أن تنقل له أحرّ تحياتي!".

وأوضح ترمب أنه سبق أن عقد لقاء مثمراً للغاية مع بوتين في هلسنكي خلال فترة رئاسته، مضيفاً: "خلافًا للطريقة التي عكست بها الصحافة المزيفة الاجتماع، فلقد فازت الولايات المتحدة بعديد من الأشياء خلال الاجتماع، حتى احترام بوتين وروسيا".

ومن المنتظر أن يلتقي بوتين وبايدن يوم 16 يونيو/حزيران الجاري، في مدينة جنيف السويسرية، لمناقشة مجموعة واسعة من القضايا الثنائية، بما في ذلك الاستقرار الاستراتيجي العالمي والحدّ من التسلح.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us