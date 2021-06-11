تمنى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب التوفيق لخلفه جو بايدن خلال قمته المرتقبة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، إذ قال في بيان: "حظاً سعيداً لبايدن في التعامل مع بوتين. لا تغفُ في أثناء الاجتماع، وأرجو أن تنقل له أحرّ تحياتي!".

وأوضح ترمب أنه سبق أن عقد لقاء مثمراً للغاية مع بوتين في هلسنكي خلال فترة رئاسته، مضيفاً: "خلافًا للطريقة التي عكست بها الصحافة المزيفة الاجتماع، فلقد فازت الولايات المتحدة بعديد من الأشياء خلال الاجتماع، حتى احترام بوتين وروسيا".

ومن المنتظر أن يلتقي بوتين وبايدن يوم 16 يونيو/حزيران الجاري، في مدينة جنيف السويسرية، لمناقشة مجموعة واسعة من القضايا الثنائية، بما في ذلك الاستقرار الاستراتيجي العالمي والحدّ من التسلح.