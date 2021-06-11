أعلنت وزارة الثقافة والسياحة التركية الخميس، استعادة قطع خزف أثرية كانت مهربة إلى هولندا.

وذكرت الوزارة في بيان أنها سلمت القطع المذكورة إلى متحف الإثنوغرافيا في أنقرة.

وأوضحت أن القطع الأثرية تتألف من قطع خزف تعود إلى جامع أضنة الكبير، ولوحة خزف مهربة من ولاية قونية.

وبيّنت أن تلك القطع طُرحت للبيع في مزايدات بهولندا قبل أن تتدخل الوزارة وتوقف بيعها بعد التأكد من أنها مهربة من تركيا.​​​ ​​​​

وفي وقت سابق قال عمر جليك، الناطق باسم حزب العدالة والتنمية التركي، إن قطعاً أثرية مهرَّبة من الجامع الكبير في أضنة جنوبي البلاد، ظهرت في هولندا.

وفي تغريدة له عبر حسابه على تويتر، قال جليك إن 223 قطعة خزف يعود تاريخها إلى ما قبل 500 عام، سُرقت من الجامع الكبير في أضنة، خلال ترميمه قبل 19 عاماً.

وأضاف أن قطعاً من الخزف المذكور ظهرت في هولندا.

وشدّد على أن سرقة الأصول الثقافية والفنية جريمة كبرى.

وأكد جليك أن المؤسسات المعنية في تركيا، تتابع الأمر من كثب، وتبذل جهودها لاستعادة القطع الأثرية من هولندا.