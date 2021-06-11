سياسة
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أقار: مستعدون لتبديد قلق الحلفاء في الناتو بخصوص منظومة S-400
أوضح وزير الدفاع التركي أن بلاده مستعدة لتبديد "القلق الفني" بخصوص منظومة S-400، مؤكداً أن الحلول المعقولة والمنطقية ممكنة دائماً.
أقار: مستعدون لتبديد قلق الحلفاء في الناتو بخصوص منظومة S-400
وزير الدفاع التركي خلال افتتاح مقر قيادة التميز المركزية للأمن البحري التابع لحلف الناتو  / AA
11 يونيو 2021

أعرب وزير الدفاع التركي خلوصي أقار عن استعداد بلاده لتبديد "القلق الفني" لدى حلفائها بخصوص منظومة S-400، مؤكداً أن الحلول المعقولة والمنطقية ممكنة دائماً.

جاء ذلك في كلمة له الجمعة، خلال افتتاح مقرّ قيادة التميز المركزية للأمن البحري التابع لحلف الناتو.

وأضاف أقار: "أهمية الناتو تتزايد، لذلك يجب تعزيزه لضمان العمل بروح التحالف الحقيقية".

وأوضح وزير الدفاع التركي: "مستعدون لتبديد (القلق الفني) بخصوص منظومة S-400، فالحلول المعقولة والمنطقية ممكنة دائماً".

وأضاف أقار: "على الرغم من أن حلفاءنا في الناتو قاتلوا بحزم ضد المنظمات الإرهابية في أجزاء كثيرة من العالم، فإنهم للأسف لم يُظهِروا نفس الموقف الحازم ضد تنظيم PKK/YPG الإرهابي".

وذكر أن القوات المسلحة التركية، بالإضافة إلى ضمان أمن بلادها ومواطنيها البالغ عددهم 84 مليون نسمة، تواصل مساهماتها في حلف شمال الأطلسي على الرغم من ظروف وباء كورونا.

وأردف: "بعد أن أنشأت تركيا مركز التميز لمكافحة الإرهاب في عام 2005، تواصل بلادنا المساهمة في التحالف من خلال إنشاء مركز قيادة التميز للأمن البحري التابع لحلف الناتو، الذي نعتقد أنه سيصبح ماركة عالمية ورائدة في المشاريع العسكرية للأمن البحري الدولي".

وتابع: "بالإضافة إلى رعاية تركيا 14 من بين 27 مركزاً للتميز للناتو، يسعدنا أيضاً استضافة مثل هذه المؤسسة في بلادنا".

وأشار إلى أن تركيا التي تملك ثاني أكبر جيش في حلف الناتو، تتقاسم عبء الحلف وجميع قيمه، وتضع الناتو في مركز أمنها، وفي نفس الوقت تكون في مركز أمن الناتو.

وأشار أقار إلى أنه "على الرغم من انشغال تركيا بالمخاطر والتهديدات والأخطار في منطقتها، فإنها تواصل الإسهام دون انقطاع في المناورات العسكرية، وهيكل القوة وموظفي الحلف، وتفعل كل ما يلزم لحماية الناتو وحدود أوروبا من الإرهاب وعمليات التهريب والاتجار بالبشر".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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