سياسة
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افتتاح بمواجهة تركية-إيطالية.. انطلاق يورو 2020 باستاد روما الأوليمبي
تنطلق الجمعة منافسات بطولة الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2020) بعد تأجيلها لمدة عام بسبب تفشي وباء كوفيد-19. وستُقام المباراة الافتتاحية للبطولة بين منتخبَي تركيا وإيطاليا على استاد روما الأوليمبي في تمام الساعة العاشرة بتوقيت تركيا.
افتتاح بمواجهة تركية-إيطالية.. انطلاق يورو 2020 باستاد روما الأوليمبي
تُنظَّم البطولة لأول مرة في 11 دولة بعد أن كانت تُنظَّم في دولتين على الأكثر قبل ذلك / AA
11 يونيو 2021

تنطلق اليوم منافسات بطولة الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2020) بعد تأجيلها لمدة عام بسبب تفشي وباء كوفيد-19.

وتُنظَّم البطولة لأول مرة في 11 دولة بعد أن كانت تُنظَّم في دولتين على الأكثر قبل ذلك.

وتستضيف البطولة الحالية مدن روما ولندن وأمستردام وكوبنهاغن وباكو وبوخارست وبودابست وسانت بطرسبرغ وميونخ وإشبيلية وغلاسكو.

وستُقام المباراة الافتتاحية للبطولة بين منتخبَي تركيا وإيطاليا على استاد روما الأوليمبي في تمام الساعة العاشرة بتوقيت تركيا. ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية ومباراتا الدور قبل النهائي على استاد ويمبلي بلندن.

وتنقسم المنتخبات المشاركة في البطولة إلى 6 مجموعات، تضمّ كل منها 4 منتخبات، يصعد منها للدور الـ16 متصدر ووصيف كل مجموعة، بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات حققت المركز الثالث بمجموعاتها. وتقام مباريات دور الـ16 بطريقة الإقصاء حتى المباراة النهائية.

أبرز الحكام المشاركين

ويشارك الحكم التركي الدولي جنيد تشاكر في إدارة مباريات البطولة إلى جانب 17 حكماً آخرين. وكان الحكم التركي قد شارك سابقاً في بطولتَي 2016 و2012.

ويشارك الحكم الأرجنتيني فرناندو راباييني في إدارة مباريات البطولة ليصبح أول حكم من أمريكا الجنوبية يحكم في بطولة أوروبية.

وستشارك الفرنسية ستيفاني فرابارت أيضاً في إدارة مباريات البطولة لتصبح أول امرأة تشارك في إدارة مباريات الرجال، كما ستشارك في إدارة المباريات كحكم رابع أو حكم مساعد.

من جانبه قرّر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم رفع عدد اللاعبين في قائمة المنتخبات المشاركة بالبطولة من 23 إلى 26 لتفادي تأثُّر الفرق بفترة الحجر الصحي بسبب وباء كورونا ولضمان استمرارية البطولة. إلا أن عدد اللاعبين المسجلين في قائمة كل مباراة سيكون 23.

كما سيُسمح بإضافة حارس مرمى جديد إلى القائمة في حال كان الحراس المسجلين بالقائمة غير جاهزين من الناحية الجسدية.

كانت فكرة إقامة البطولة طرحها الأمين العامّ للاتحاد الفرنسي لكرة القدم وأول أمين عامّ للاتحاد الأوروبي لكرة القدم هنري ديلوناي. وأقيمت أول بطولة بعد وفاته، عام 1960 باسم "بطولة الأمم الأوروبية" واستضافتها فرنسا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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