سياسة
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لتخليد بصمتها.. الصين ترفع علمها على سطح المريخ
نظمت وكالة الفضاء الصينية احتفالاً بمناسبة نشر الصورة الذاتية التي يظهر فيها العلم الصيني في موقع الهبوط على سطح المريخ في جو ضارب إلى الحمرة، وصوّر الروبوت الذي يشبه الطيور نفسه بجوار منصة هبوطه، باستخدام كاميرا قابلة للفصل.
لتخليد بصمتها.. الصين ترفع علمها على سطح المريخ
الصين ترفع علمها بكوكب المريخ عبر روبوت  / Reuters
11 يونيو 2021

أرسل الروبوت الصيني "تشورونغ" صوراً لنفسه من المريخ بوجود علم صيني، مخلّداً بذلك آثاره على الكوكب الأحمر، وهو ما أبرزته باعتزاز الجمعة وكالة الفضاء في البلد الأكثر تعداداً بالسكان في العالم.

وصوّر الروبوت الذي يشبه الطيور نفسه بجوار منصة هبوطه، باستخدام كاميرا قابلة للفصل، وبدت ألواحه الشمسية أشبه بجناحين.

ونظمت وكالة الفضاء الصينية احتفالاً بمناسبة نشر الصورة الذاتية التي يظهر فيها العلم الصيني في موقع الهبوط على سطح المريخ في جو ضارب إلى الحمرة.

وكان الروبوت وصل إلى الموقع في منتصف مايو/أيار بعد رحلة استمرت قرابة عام من الأرض، والتقط أيضاً صورة لآثار عجلاته الست في تربة الكوكب الأحمر.

ووصفت وكالة الفضاء الأمر بأنه "بصمة الصين" على المريخ.

ويزن تشورونغ 240 كيلوغراماً، وسيتولى درس بيئة الكوكب وتحليل تكوين صخوره. ومن بين مهام الروبوت إجراء تحليلات للتربة والغلاف الجوي، والتقاط الصور، والمساهمة في رسم خرائط للكوكب الأحمر.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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