يجري وفد رفيع المستوى برئاسة وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو زيارة إلى ليبيا قبل قمة حلف الناتو المقررة في العاصمة البلجيكية بروكسل في 14 يونيو/حزيران الجاري.

وأفاد بيان صادر عن دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، مساء الجمعة، أن الوفد سيزور ليبيا بناء على تعليمات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

يرأس الوفد وزير الخارجية مولود جاوش أوغلو، كما يضم وزيري الدفاع خلوصي أقار (وصل إلى هناك بالقعل) والداخلية سليمان صويلو، إضافة إلى رئيس هيئة الأركان يشار غولر، ورئيس الاستخبارات هاكان فيدان.

كما يضم الوفد رئيس دائرة الاتصال برئاسة الجمهورية فخر الدين ألطون، والمتحدث باسم الرئاسة إبراهيم قالن، فيما لم يذكر البيان تاريخ الزيارة.

ومن المقرر أن تستغرق الزيارة يوماً واحداً، يلتقي خلالها الوفد رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة، وتشهد عقد لقاءات مع النظراء الليبيين.

كما من المنتظر أن يلتقي الوفد التركي مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي.

وجاء هذا البيان بعد وصول وزير الدفاع التركي خلوصي أقار إلى ليبيا مساء الجمعة، في زيارة لم يعلن عنها مسبقاً.

قبيل توجهه إلى ليبيا، بحث وزير الدفاع التركي خلوصي أقار مع نظيريه البريطاني بن والاس والإيطالي لورينزو غويريني، التعاون في مجالي الأمن والدفاع وقضايا إقليمية، خلال اجتماع ثلاثي جمعهم في جزيرة صقلية الإيطالية.

وكان أقار قد عقد اجتماعاً ثنائياً مع نظيره الإيطالي قبل الاجتماع الثلاثي، والتقى والاس بشكل ثنائي عقب الاجتماع.​​​

وفي تصريحات صحفية عقب اللقاءات، أكد أقار أن الاجتماعات كانت إيجابية وبناءة، وأعرب عن سروره إ زاء التفاهم المتبادل حول القضايا التي تمت مناقشتها.