أظهرت صور حصلت عليها صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، جنوداً من جيش الاحتلال الإسرائيلي يشاركون في بناء بؤرة استيطانية في الضفة الغربية تسمى إفياتار.

وتُظهر الصور، التي يُعتقد أنها التقطت قبل نحو أسبوعين، جنوداً يحملون منازل مجهزة مسبقاً في بؤرة إفياتار. وقالت الصحيفة إنه تم معرفة الجنود، وقد كانوا يقومون بحراسة الموقع بشكل منتظم خلال الأسابيع الماضية.

وقالت الصحيفة إن الجيش أكد أن الجنود لم يحصلوا على موافقة قائدهم، وإنه سيبدأ تحقيقاً ويتخذ إجراءات تأديبية بحقهم إذا لزم الأمر.

وأشارت إلى أن البؤرة الاستيطانية سبق أن صدر أمر من قبل وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس بتفكيكها.

وزار عدد من السياسيين الإسرائيليين البؤرة الاستيطانية لإظهار الدعم في الأسابيع الأخيرة.

وأقيمت البؤرة الاستيطانية في موقع قاعدة للجيش على أرض مملوكة لقرى بيتا وقبلان ويتما الفلسطينية.