سياسة
2 دقيقة قراءة
جنود إسرائيليون يشاركون في بناء بؤرة استيطانية جديدة بالضفة الغربية
أظهرت صور حصلت عليها صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، جنوداً من جيش الاحتلال الإسرائيلي يشاركون في بناء بؤرة استيطانية جديدة في الضفة الغربية أُطلق عليها اسم إفياتار، فيما قال الجيش الإسرائيلي إنه يحقق في الحادث.
جنود إسرائيليون يشاركون في بناء بؤرة استيطانية جديدة بالضفة الغربية
الجنود الإسرائيليون شاركوا في تثبيت منازل مجهزة مسبقاً في المستوطنة المقرر إخلاؤها 
11 يونيو 2021

أظهرت صور حصلت عليها صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، جنوداً من جيش الاحتلال الإسرائيلي يشاركون في بناء بؤرة استيطانية في الضفة الغربية تسمى إفياتار.

وتُظهر الصور، التي يُعتقد أنها التقطت قبل نحو أسبوعين، جنوداً يحملون منازل مجهزة مسبقاً في بؤرة إفياتار. وقالت الصحيفة إنه تم معرفة الجنود، وقد كانوا يقومون بحراسة الموقع بشكل منتظم خلال الأسابيع الماضية.

وقالت الصحيفة إن الجيش أكد أن الجنود لم يحصلوا على موافقة قائدهم، وإنه سيبدأ تحقيقاً ويتخذ إجراءات تأديبية بحقهم إذا لزم الأمر.

وأشارت إلى أن البؤرة الاستيطانية سبق أن صدر أمر من قبل وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس بتفكيكها.

وزار عدد من السياسيين الإسرائيليين البؤرة الاستيطانية لإظهار الدعم في الأسابيع الأخيرة.

وأقيمت البؤرة الاستيطانية في موقع قاعدة للجيش على أرض مملوكة لقرى بيتا وقبلان ويتما الفلسطينية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us