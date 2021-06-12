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وفد تركي رفيع المستوى يُجري زيارة مفاجئة لليبيا قبل قمة الناتو، وإيران ترسل بارجتين حربيتين في رحلة عبر المحيط الأطلسي.

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قبل قمة الناتو.. وفد تركي رفيع المستوى يُجري زيارة مفاجئة لليبيا

يُجري وفد رفيع المستوى برئاسة وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو زيارة لليبيا قبل قمة حلف الناتو المقررة في العاصمة البلجيكية بروكسل في 14 يونيو/حزيران الجاري، بناء على تعليمات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حسب بيان صادر عن دائرة الاتصال بالرئاسة التركية. [TRT عربي]

ويرأس الوفد وزير الخارجية مولود جاوش أوغلو، كما يضمّ وزيرَي الدفاع خلوصي أقار (وصل إلى هناك بالفعل) والداخلية سليمان صويلو، إضافة إلى رئيس هيئة الأركان يشار غولر، ورئيس الاستخبارات هاكان فيدان. [TRT عربي]

ومن المقرر أن تستغرق الزيارة يوماً واحداً، يلتقي خلالها الوفد رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة، وتشهد عقد لقاءات مع النظراء الليبيين، كما أن من المنتظر أن يلتقي الوفد التركي رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي. [الأناضول]

لأول مرة.. إيران ترسل بارجتين حربيتين في رحلة عبر المحيط الأطلسي

تبحر بارجتان حربيتان (مدمرة وسفينة دعم) إيرانيتان الآن في المحيط الأطلسي في مهمة نادرة بعيداً عن أراضي إيران، وفقاً لما نقله التليفزيون الرسمي الإيراني، دون أن يحدد الوجهة النهائية للسفينتين. [TRT عربي]

وتأتي رحلة المدمرة الجديدة محلية الصنع "سهند"، وسفينة جمع المعلومات الاستخباراتية "مكران"، فيما قالت تقارير إعلامية نقلاً عن مسؤولين أمريكيين لم تسمهم إن السفينتين في طريقهما إلى فنزويلا. [CNN]

وغادرت السفينتان الشهر الماضي ميناء بندر عباس جنوبي إيران، وفقاً لمساعد القائد العامّ للجيش الإيراني الأميرال حبيب الله سياري، الذي قال إن السفينتين الموجودتين الآن في شمال الأطلسي نفّذتا بالفعل أطول رحلة بحرية إيرانية وأكثرها تحدياً، وستواصلان طريقهما، بلا خوض في تفاصيل المسار. [TRT عربي]