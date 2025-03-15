سياسة
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الخارجية التركية تدعو لتكثيف مكافحة الإسلاموفوبيا التي تهدّد السلام العالمي
شدّدت تركيا، اليوم السبت، على أن الإسلاموفوبيا تهدّد السلام العالمي والانسجام المجتمعي، داعية المجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود لمكافحة الكراهية ضد الإسلام.
الخارجية التركية تدعو لتكثيف مكافحة الإسلاموفوبيا التي تهدّد السلام العالمي
وزارة الخارجية التركية / TRT Arabi
15 مارس 2025

جاء ذلك في بيان للخارجية التركية بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الإسلاموفوبيا الموافق 15 مارس/آذار من كل عام.

وكرّمت الوزارة في البيان "ذكرى 51 روحاً بريئة فقدت حياتها، بما فيها مواطن تركي، في الذكرى السادسة للهجوم الإرهابي الشنيع الذي وقع في مدينة كرايستشيرش في نيوزيلندا عام 2019".

 وحذّرت من أن "الإسلاموفوبيا لا تشكل خطراً على المجتمعات المسلمة فحسب، بل تمثل أيضاً تهديداً كبيراً للسلام العالمي والانسجام الاجتماعي".

وأشار البيان إلى أن "الهجمات المستمرة على القيم الإسلامية تؤكد الحاجة إلى تكثيف جهود المجتمع الدولي لمكافحة الكراهية ضد الإسلام"، مؤكّداً "بقاء تركيا ثابتة في التزامها دعم جميع المبادرات الرامية إلى ذلك".

وفي مارس/آذار 2022 اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم 254/76 لإعلان تاريخ 15 من الشهر نفسه يوماً دولياً لمكافحة الإسلاموفوبيا.

مصدر:TRT Arabi
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