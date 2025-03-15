جاء ذلك في بيان للخارجية التركية بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الإسلاموفوبيا الموافق 15 مارس/آذار من كل عام.

وكرّمت الوزارة في البيان "ذكرى 51 روحاً بريئة فقدت حياتها، بما فيها مواطن تركي، في الذكرى السادسة للهجوم الإرهابي الشنيع الذي وقع في مدينة كرايستشيرش في نيوزيلندا عام 2019".

وحذّرت من أن "الإسلاموفوبيا لا تشكل خطراً على المجتمعات المسلمة فحسب، بل تمثل أيضاً تهديداً كبيراً للسلام العالمي والانسجام الاجتماعي".

وأشار البيان إلى أن "الهجمات المستمرة على القيم الإسلامية تؤكد الحاجة إلى تكثيف جهود المجتمع الدولي لمكافحة الكراهية ضد الإسلام"، مؤكّداً "بقاء تركيا ثابتة في التزامها دعم جميع المبادرات الرامية إلى ذلك".

وفي مارس/آذار 2022 اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم 254/76 لإعلان تاريخ 15 من الشهر نفسه يوماً دولياً لمكافحة الإسلاموفوبيا.