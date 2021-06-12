سياسة
2 دقيقة قراءة
أمريكا تقدم مساعدات عسكرية لأوكرانيا منها تكنولوجيا مضادة للطائرات المسيرة
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) الجمعة تقديم 150 مليون دولار في شكل حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، تشمل أجهزة رادار مضادة للمدفعية، ومعدات حرب إلكترونية، وتكنولوجيا مضادة للطائرات المسيرة.
أمريكا تقدم مساعدات عسكرية لأوكرانيا منها تكنولوجيا مضادة للطائرات المسيرة
تأتي الدفعة الأخيرة من المساعدة بالإضافة إلى 125 مليون دولار أعلن عنها البنتاغون في أول مارس/آذار  / AA
12 يونيو 2021

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) الجمعة تقديم 150 مليون دولار في شكل حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، تشمل أجهزة رادار مضادة للمدفعية، ومعدات حرب إلكترونية، وتكنولوجيا مضادة للطائرات المسيرة، في تعزيز لكييف وسط توترات متصاعدة مع موسكو.

وعلى الرغم من أن الكونغرس كان خصّص هذه الأموال بالفعل، فإن إعلان وزارة الدفاع يوضح بالتفصيل كيف سيوزّع الجيش الأمريكي المساعدة المخصصة لأوكرانيا قبل نهاية السنة المالية للحكومة الأمريكية في سبتمبر/أيلول.

وتأتي الدفعة الأخيرة من المساعدة، التي تضمنت زوارق دورية مسلحة، بالإضافة إلى 125 مليون دولار أعلن عنها البنتاغون في أول مارس/آذار.

وضمت موسكو منطقة القرم الأوكرانية في 2014، ودعمت انتفاضة انفصالية موالية لروسيا في شرق أوكرانيا أدّت إلى اندلاع صراع أسفر عن سقوط أكثر من 14 ألف قتيل.

وتفجرت التوترات مرة أخرى في الأشهر الأخيرة بعد أن تبادل البلدان اللوم في تصاعد القتال في دونباس بأوكرانيا، وبعد حشد روسيا قوات على حدودها مع أوكرانيا وفي شبه جزيرة القرم في ما وصفته بتدريبات دفاعية.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الاثنين، إنه سيدافع عن سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها، قبل قمة يعقدها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في جنيف في 16 يونيو/حزيران.

وجاءت المساعدات الأمريكية بعد شهادة البنتاغون بأن أوكرانيا "حقّقَت تقدماً كافياً في إصلاحات الدفاع هذا العام" كما يقضي القانون الأمريكي.

وكان مجلس النواب الذي يقوده الديمقراطيون ساءل دونالد ترمب عندما كان رئيساً للولايات المتحدة في 2019 بعد اتهامه باستخدام المساعدات الأمريكية كوسيلة ضغط في محاولة لإجبار كييف على تشويه سمعة بايدن قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2020. وبرَّأ مجلس الشيوخ الذي يقوده الجمهوريون ترمب في ما بعد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us