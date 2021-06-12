أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) الجمعة تقديم 150 مليون دولار في شكل حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، تشمل أجهزة رادار مضادة للمدفعية، ومعدات حرب إلكترونية، وتكنولوجيا مضادة للطائرات المسيرة، في تعزيز لكييف وسط توترات متصاعدة مع موسكو.

وعلى الرغم من أن الكونغرس كان خصّص هذه الأموال بالفعل، فإن إعلان وزارة الدفاع يوضح بالتفصيل كيف سيوزّع الجيش الأمريكي المساعدة المخصصة لأوكرانيا قبل نهاية السنة المالية للحكومة الأمريكية في سبتمبر/أيلول.

وتأتي الدفعة الأخيرة من المساعدة، التي تضمنت زوارق دورية مسلحة، بالإضافة إلى 125 مليون دولار أعلن عنها البنتاغون في أول مارس/آذار.

وضمت موسكو منطقة القرم الأوكرانية في 2014، ودعمت انتفاضة انفصالية موالية لروسيا في شرق أوكرانيا أدّت إلى اندلاع صراع أسفر عن سقوط أكثر من 14 ألف قتيل.

وتفجرت التوترات مرة أخرى في الأشهر الأخيرة بعد أن تبادل البلدان اللوم في تصاعد القتال في دونباس بأوكرانيا، وبعد حشد روسيا قوات على حدودها مع أوكرانيا وفي شبه جزيرة القرم في ما وصفته بتدريبات دفاعية.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الاثنين، إنه سيدافع عن سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها، قبل قمة يعقدها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في جنيف في 16 يونيو/حزيران.

وجاءت المساعدات الأمريكية بعد شهادة البنتاغون بأن أوكرانيا "حقّقَت تقدماً كافياً في إصلاحات الدفاع هذا العام" كما يقضي القانون الأمريكي.

وكان مجلس النواب الذي يقوده الديمقراطيون ساءل دونالد ترمب عندما كان رئيساً للولايات المتحدة في 2019 بعد اتهامه باستخدام المساعدات الأمريكية كوسيلة ضغط في محاولة لإجبار كييف على تشويه سمعة بايدن قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2020. وبرَّأ مجلس الشيوخ الذي يقوده الجمهوريون ترمب في ما بعد.