قدم حزب "فيدس" الحاكم في المجر، مشروع قانون للبرلمان يحظر عرض أي محتوى يروّج المثلية الجنسية أو العبور الجنسي بين الأطفال.

ويستعد حزب فيدس بقيادة رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان، لخوض الانتخابات في أوائل 2022.

ويقترح مشروع القانون حظر عرض أي محتوى يروّج المثلية الجنسية أو العبور الجنسي للأطفال دون سن 18 عاماً، وفق وكالة رويترز.

وتخضع الحكومتان المجرية والبولندية لتحقيق رسمي من الاتحاد الأوروبي، بزعم انتهاكهما معايير حكم القانون الخاصة بالاتحاد، إذ يرفض كلا البلدين الاعتراف بزواج المثليين، كما تحظر على المثليين والمثليات التبنّي. وينصّ الدستور المجري على أن الزواج يكون بين شخصين من نوعين مختلفين.

من جانبه يأمل تحالف "بودابست برايد"، الذي يضمّ جماعات من مجتمع الميم في المجر، أن ينجح النشطاء في الضغط على الرئيس الأمريكي جو بايدن، لمناقشة القضية مع رئيس الوزراء المجري، في أثناء جولته الأوروبية الأسبوع المقبل.

وقالت جماعة "هاتر"، أحد مكونات التحالف، إن مشروع القانون المقدَّم من حزب فيدس "سيقيِّد بشدة حرية التعبير وحقوق الأطفال".

ويتبنى أوربان الذي تولى رئاسة المجر عام 2010، مبادئ قومية، ويواجه انتقادات من الاتحاد الأوروبي في ملف حقوق المهاجرين والأقليات، وتسييس القضاء والإعلام، والتسامح مع معاداة السامية.