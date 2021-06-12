سياسة
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شاهد | وزير عراقي يسأل مواطناً جاء يشتكي: "بتاخد فياغرا؟"
يُظهِر الفيديو المتداول على مواقع التواصل الذي نشرته وسائل إعلام أحد المواطنين العراقيين وهو يشكو سوء ظروفه المعيشية للوزير العراقي، قائلاً: "أقسم بالله عندي تسع أولاد، وصار لي 4 أيام..."، ليقاطعه الأخير ممازحاً: "شنو تاخذ فياجرا؟".
شاهد | وزير عراقي يسأل مواطناً جاء يشتكي: "بتاخد فياغرا؟"
عبارة الوزير لاقت ردود فعل غاضبة على وسائل التواصل الاجتماعي
12 يونيو 2021

أثار فيديو متداول لوزير الثقافة والآثار العراقي حسن ناظم، خلال زيارته إحدى الفاعليات في بغداد ضجة كبيرة.

ويُظهِر الفيديو المتداول على مواقع التواصل والذي نشرته وسائل إعلام، أحد المواطنين العراقيين وهو يشكو سوء ظروفه المعيشية للوزير العراقي، قائلاً: "أقسم بالله عندي تسع أولاد، وصار لي 4 أيام..."، ليقاطعه الأخير ممازحاً: "شنو تاخذ فياجرا؟".

إلا أن عبارة الوزير على الرغم من أنها أتت في إطار ممازحة المواطن، لاقت ردود فعل غاضبة على وسائل التواصل الاجتماعي في البلاد.

ورأى البعض أن جواب ناظم حمل كثيراً من الاستخفاف والسخرية من معاناة المواطنين، فضلاً عن اتسام رده بعدم المسؤولية.

يُذكر أن العراق يعاني أوضاعاً اقتصادية صعبة، أدّت إلى خروج عديد من التظاهرات الحاشدة في أكتوبر 2019، ضدّ البطالة والفساد، قبل أن تتحول إلى مطالبات سياسية.

وكانت الأمم المتحدة أشارت قبل أشهر إلى ارتفاع نسبة الفقر في البلاد، بين 7% و14%، بعد قرار الحكومة العراقية خفض قيمة الدينار، وما رافقه من ارتفاع في أسعار الموادّ الغذائية.

مصدر:TRT عربي
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