قال وزير النقل المصري كامل الوزير، إن بلاده تدرس عدة مشروعات مع جارها السودان، منها خط سكة حديد يربط بينهما، ويموّله الصندوق الكويتي للتنمية.

وقال الوزير في أثناء حضوره الجلسة الأخيرة من منتدى وكالات ترويج الاستثمار في إفريقيا، المنعقد بمدينة شرم الشيخ، إنه أُنجِزَت الدراسات البيئية والفنية للمشروع. وسيمتدّ خط السكة الحديد "من مصر حتى شرقيّ السودان".

وأوضح الوزير أن خط السكة الحديدية الجديد يبلغ طوله 450 كيلومتراً، وسيمتد داخل الأراضي المصرية بنحو 350 كيلومتراً، ثم يمر ببحيرة ناصر ليصل إلى وادي حلفا في السودان.

كما لفت الوزير إلى عمل وزارة النقل المصرية على 4 مشروعات مختلفة مع دول إفريقية، تتعلق بالبنى التحتية كتطوير الطرق والكباري والمواني البحرية، إضافةً إلى تطوير خطوط السكك الحديدية.

ونوّه الوزير بخطة الوزارة لـ"رفع كفاءة خط السكة الحديد الذي سيصل إلى ميناء جرجوب بخط جديد للوصول إلى الميناء البري في السلوم وكذلك شرق ليبيا".