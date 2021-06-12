سياسة
1 دقيقة قراءة
وزير الصحة التركي يدعو إلى التطوع لتجارب اللقاح المحلي ضد كورونا
دعا وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، مواطني بلاده للتطوع من أجل التجارب البشرية للقاح المحلي المضادّ لفيروس كورونا.
وزير الصحة التركي يدعو إلى التطوع لتجارب اللقاح المحلي ضد كورونا
 أعرب قوجة عن بالغ شكره للمواطنين كافة الذين تلقوا جرعات اللقاح المضاد في الموعد المحدد / AA
12 يونيو 2021

دعا وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، مواطني بلاده إلى التطوع للتجارب البشرية للقاح المحلي المضادّ لفيروس كورونا.

وقال قوجة في تغريدة عبر تويتر السبت، إنه يمكن للمواطنين التقدم بطلب التطوع لتجارب المرحلة الثالثة من اللقاح التركي، المطور بالتعاون بين وزارة الصحة وجامعة إرجيس، من خلال موقع وتطبيق "نبض" الإلكتروني التابع لوزارة الصحة.

وأضاف أن "لقاحنا المحلي في مرحلته السريرية الأخيرة؛ تطوعوا من أجل التجارب البشرية للقاح، ولنصل إلى النتيجة معاً".

من جانب آخر، أعرب قوجة عن بالغ شكره لجميع المواطنين الذين تلقوا جرعات اللقاح المضاد في الموعد المحدد، مشيراً إلى أن عدد مواعيد اللقاح المقررة لليوم أكثر من 450 ألفاً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us