دعا وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، مواطني بلاده إلى التطوع للتجارب البشرية للقاح المحلي المضادّ لفيروس كورونا.

وقال قوجة في تغريدة عبر تويتر السبت، إنه يمكن للمواطنين التقدم بطلب التطوع لتجارب المرحلة الثالثة من اللقاح التركي، المطور بالتعاون بين وزارة الصحة وجامعة إرجيس، من خلال موقع وتطبيق "نبض" الإلكتروني التابع لوزارة الصحة.

وأضاف أن "لقاحنا المحلي في مرحلته السريرية الأخيرة؛ تطوعوا من أجل التجارب البشرية للقاح، ولنصل إلى النتيجة معاً".

من جانب آخر، أعرب قوجة عن بالغ شكره لجميع المواطنين الذين تلقوا جرعات اللقاح المضاد في الموعد المحدد، مشيراً إلى أن عدد مواعيد اللقاح المقررة لليوم أكثر من 450 ألفاً.