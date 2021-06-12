سياسة
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السعودية.. اقتصار الحج على 60 ألف شخص من داخل المملكة
أعلنت السعودية السبت، اقتصار أداء فريضة الحج للعام الجاري على 60 ألف حاجّ من داخل المملكة، بسبب "تحورات" فيروس كورونا في العالم. وشدّدت وزارة الحج والعمرة على "ضرورة أن تكون الحالة الصحية للراغبين في أداء مناسك الحج خالية من الأمراض المزمنة".
السعودية.. اقتصار الحج على 60 ألف شخص من داخل المملكة
قررت السعودية قصر إتاحة التسجيل للراغبين في أداء مناسك الحج لعام 1442 هجرياً للمواطنين والمقيمين من جميع الجنسيات داخل المملكة فقط / AFP
12 يونيو 2021

أعلنت السعودية السبت، اقتصار أداء فريضة الحج للعام الجاري على 60 ألف حاج من داخل المملكة، بسبب "تحورات" فيروس كورونا في العالم.

ووفق بيان لوزارة الحج والعمرة السعودية، تَقرَّر "قصر إتاحة التسجيل للراغبين في أداء مناسك الحج لعام 1442 هجرياً للمواطنين والمقيمين من جميع الجنسيات داخل المملكة فقط، بإجمالي 60 ألف حاجّ".

وأضاف البيان أن القرار يأتي "في ظل ما يشهده العالم أجمع من استمرار تطورات جائحة فيروس كورونا المستجَدّ، وظهور تحورات جديدة له في العالم".

وشدّد على "ضرورة أن تكون الحالة الصحية للراغبين في أداء مناسك الحج خالية من الأمراض المزمنة، وأن تكون ضمن الفئات العمرية من 18 إلى 65 عاماً للحاصلين على اللقاح المضادّ لفيروس كورونا".

وتابع: "التسجيل للراغبين في أداء مناسك الحج لهذا العام، سيكون من خلال المسار الإلكتروني للحجاج، الذي ستطلقه وزارة الحج والعمرة، بما يضمن أداء الشعائر في صحة وأمن وسلامة".

كما أشار إلى "حرص المملكة على تحقيق جميع الاشتراطات وتوافر جميع المعايير الصحية، مع تأكيد ضرورة اتّباع جميع الإجراءات الاحترازية وتطبيقها في أثناء تأدية الحاجّ للمناسك"، حسب البيان ذاته.

وشهد عام 2020 موسماً استثنائيا للحج، جراء تفشي جائحة كورونا، إذ اقتصر عدد الحجاج آنذاك على نحو 10 آلاف من داخل السعودية فحسب، مقارنة بنحو 2.5 مليون حاجّ في 2019، من كل أرجاء العالم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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