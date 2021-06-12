سياسة
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وزير الدفاع التركي: نواصل سعينا لجعل ليبيا مكتفية ذاتياً
قال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار مساء السبت إن بلاده تواصل سعيها في سبيل وصول ليبيا إلى مستوى الاكتفاء الذاتي وإنها تمارس أنشطة التعاون والتدريب والتشاور العسكري في ليبيا بما يتماشى مع الاتفاقيات الثنائية الموقَّعة بين البلدين والقانون الدولي.
وزير الدفاع التركي: نواصل سعينا لجعل ليبيا مكتفية ذاتياً
أقار زار الفرقاطة التركية TCG Gelibolu العاملة قبالة سواحل ليبيا / AA
12 يونيو 2021

أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أقار أن بلاده تواصل سعيها في سبيل وصول ليبيا إلى مستوى الاكتفاء الذاتي، وأن هدفها ضمان وحدة هذا البلد وإرساء السلام والاستقرار فيه.

جاء ذلك في كلمة خلال مخاطبته أفراد الفرقاطة التركية TCG Gelibolu العاملة قبالة سواحل ليبيا، حيث تابع مباراة منتخبَي تركيا وإيطاليا لكرة القدم في إطار منافسات أمم أوروبا مساء أمس على متن الفرقاطة.

ووصل أقار الجمعة إلى مطار معيتيقة الدولي في العاصمة الليبية طرابلس قادماً من صقلية الإيطالية، حيث كان في استقباله مسؤولون أتراك وليبيون.

وزار أقار مقر قيادة القوات التركية العاملة في ليبيا ثم استقل مروحية وتوجَّه إلى الفرقاطة "TCG Gelibolu".

وأكد في حديثه أمام أفراد البحرية وجود روابط أخوة تمتد إلى 500 عام بين تركيا وليبيا، وقال: "نقف إلى جانب أشقائنا الليبيين".

وشدد على أن "تركيا ليست قوة أجنبية في ليبيا"، موضحاً أن القوات التركية موجودة فيها بدعوة من حكومة طرابلس، وأنها تمارس أنشطة التعاون والتدريب والتشاور العسكري بما يتماشى مع الاتفاقيات الثنائية والقانون الدولي.

وأضاف: "تركيا تواصل سعيها من أجل وصول ليبيا إلى مستوى الاكتفاء الذاتي".

وأكد استمرار بلاده في تقديم الدعم للقوات الليبية سواء عبر التدريب أو المساعدة أو تقديم المشورة، من أجل وصولها إلى المعايير الدولية.

وشدد أقار على أهمية المحافظة على "ليبيا واحدة"، مؤكداً أن المشكلة في هذا البلد تتمثل في اللواء الانقلابي المتقاعد خليفة حفتر وداعميه.

ولفت إلى أن تركيا ستواصل الوقوف إلى جانب ليبيا وتقديم الدعم انطلاقاً من مفهوم "ليبيا لليبيين".

​​​​​​​​​​​ ​​​وحول زيارته إلى صقلية ولقائه نظيريه البريطاني بن والاس والإيطالي لورينزو غويريني قال أقار إنه بحث معهما العلاقات الثنائية وبعض المسائل التي تخص التحالف في إطار حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وأعرب عن ارتياحه لتطابق وجهات النظر بين البلدان الثلاثة بشأن معظم القضايا التي بحثها مع نظيريه.

​​​​​​​وأشار إلى أن اللقاء شكَّل فرصة أيضاً لبحث سبل تعزيز التعاون في الصناعات الدفاعية، إلى جانب أنشطة التدريب والمشاركة في المناورات.

ولفت إلى أنهم اتفقوا على تكثيف اللقاءات في المرحلة المقبلة.

وشدد على أن تركيا تمتلك مكانة هامة في الناتو وتواصل الإيفاء بالمهام الموكلة إليها على أكمل وجه.

وبشأن الاتصال الهاتفي الذي أجراه مؤخراً مع نظيره الأمريكي لويد أوستن قال أقار إنهما تبادلا وجهات النظر بشأن العلاقات الثنائية وقضايا تخص الناتو بكل شفافية وبشكل بناء، مشيراً إلى أن المكالمة جرت بأجواء إيجابية.

مصدر:AA
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