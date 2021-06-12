سياسة
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شاهد | قبل قمة الناتو.. وفد تركي رفيع يبحث في ليبيا قضايا إقليمية
وصل وفد تركي رفيع المستوى برئاسة وزير الخارجية مولود جاوش أوغلو إلى ليبيا في زيارة رسمية لبحث العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية مع المسؤولين الليبيين، قبيل قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو" المقررة الاثنين.
شاهد | قبل قمة الناتو.. وفد تركي رفيع يبحث في ليبيا قضايا إقليمية
يترأس الوفد وزير الخارجية مولود جاوش أوغلو ويضم وزيرَي الدفاع خلوصي أقار والداخلية سليمان صويلو ومسؤولين آخرين / AA
12 يونيو 2021

يجري وفد تركي رفيع المستوى السبت زيارة رسمية إلى ليبيا لبحث العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية مع المسؤولين الليبيين قبيل قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو" المقررة الاثنين.

وذكر بيان صادر عن دائرة الاتصال بالرئاسة التركية أن الوفد برئاسة وزير الخارجية مولود جاوش أوغلو ويضم وزيرَي الدفاع خلوصي أقار والداخلية سليمان صويلو إضافة إلى رئيس هيئة الأركان يشار غولر ورئيس الاستخبارات هاكان فيدان.

كما يضم الوفد رئيس دائرة الاتصال برئاسة الجمهورية فخر الدين ألطون والمتحدث باسم الرئاسة إبراهيم قالن.

وأوضح البيان أن الزيارة تستغرق يوماً واحداً وسيجري خلالها تبادل وجهات النظر مع المسؤولين الليبيين حول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية قبيل قمة "الناتو" في بروكسل.

وبدوره، التقى وزير الخارجية التركي السبت، نظيرته الليبية نجلاء المنقوش، في إطار زيارته للعاصمة الليبية طرابلس.

وكان وزير الدفاع خلوصي أقار وصل الجمعة إلى مطار معيتيقة الدولي في العاصمة الليبية طرابلس قادماً من صقلية الإيطالية، حيث كان في استقباله مسؤولون أتراك وليبيون.

وزار أقار الفرقاطة التركية TCG Gelibolu العاملة قبال سواحل ليبيا، وقال إن بلاده تواصل سعيها في سبيل وصول ليبيا إلى مستوى الاكتفاء الذاتي، وهدفها ضمان وحدة هذا البلد وإرساء السلام والاستقرار فيه.

وزار أقار مقر قيادة القوات التركية العاملة في ليبيا، ثم استقل مروحية وتوجه إلى الفرقاطة TCG Gelibolu.

وأكد أقار في حديثه أمام أفراد البحرية على وجود روابط أخوة تمتد لـ500 عام بين تركيا وليبيا، وقال: "نقف إلى جانب أشقائنا الليبيين".

وشدد على أن "تركيا ليست قوة أجنبية في ليبيا"، موضحاً أن القوات التركية موجودة فيها بدعوة من حكومة طرابلس، وأنها تمارس أنشطة التعاون والتدريب والتشاور العسكري بما يتماشى مع الاتفاقيات الثنائية والقانون الدولي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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