صوّت البرلمان الإسرائيلي بأكثرية 60 صوتاً ضد 59 لصالح الحكومة الإسرائيلية الجديدة الأحد، لينهي بذلك رئاسة بنيامين نتنياهو للحكومة التي استمرت 12 عاماً متتالية.

وسوف يتولى نفتالي بينيت، القومي المنتمي إلى أقصى اليمين، رئاسة الحكومة التي تضمّ أحزاباً من اليمين واليسار، لمدة عامين قبل أن يتولى يائير لابيد رئاسة الحكومة لعامين مماثلين.

وانعقدت الهيئة العامة للكنيست (البرلمان) الإسرائيلي الأحد لمنح الثقة لحكومة جديدة يتناوب على رئاستها يائير لابيد زعيم حزب "هناك مستقبل" (وسط) ونفتالي بينيت رئيس "يمينا" (يمين).

وبذلك تطوي الحكومة الجديدة صفحة امتدت 12 عاماً متواصلة من حكم رئيس الوزراء زعيم حزب الليكود (يمين) بنيامين نتنياهو.

وبانقضاء عهده سيجد نتنياهو نفسه في مواجهة محاكمته في 3 قضايا فساد بتهم الرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال.

وسبق أن وُجهت اتهامات إلى نتنياهو من قبل معارضيه بمحاولة استغلال سلطته رئيساً للحكومة للتهرب من المحاكمة وعرقلتها.

الأطول بقاء في السلطة

ولد نتنياهو في 21 أكتوبر/تشرين الأول 1949 في مدينة تل أبيب وانتقلت عائلته لاحقاً للعيش جنوبي مدينة القدس وتحديداً في حي "تل بيوت".

انتقلت أسرته عام 1963 إلى الولايات المتحدة، وهناك حصل على الثانوية العامة ليعود بعدها إلى إسرائيل عام 1967 ويلتحق بالجيش ويشارك في ذات العام بحرب "الاستنزاف" بين مصر وإسرائيل، إذ خدم في وحدة النخبة "سييريت متكال" كما شارك لاحقاً في حرب أكتوبر/تشرين الأول 1973 ضد مصر وسوريا.

بعد انتهاء خدمته العسكرية عاد إلى الولايات المتحدة وحصل على درجة البكالوريوس في الهندسة المعمارية (BSAD) عام 1974 وعلى درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة "MIT" بماساتشوستس في 1976.

في عام 1988 انضم نتنياهو إلى حزب "الليكود" وأصبح لأول مرة نائباً بالكنيست الـ12 وجرى تعيينه نائباً لوزير الخارجية موشيه آرنس.

انتخب رئيساً لحزب "الليكود" عام 1993 لينتخب بعدها رئيساً للوزراء في مايو/أيار 1996 متغلباً على غريمه شمعون بيريس، ليصبح أصغر رئيس حكومة في تاريخ إسرائيل (47 عاماً).

في 1999 خسر نتنياهو الانتخابات أمام إيهود باراك زعيم حزب "العمل" ليعلن الاستقالة من رئاسة "الليكود" واعتزال العمل السياسي مؤقتاً.

عاد نتنياهو إلى الحكومة وزيراً للمالية في حكومة أرئيل شارون في الفترة بين 2003-2005، وبعد إعلان شارون تأسيس حزب جديد باسم "كاديما" جرى انتخاب نتنياهو مجدداً رئيساً لـ"الليكود" ليصبح زعيماً للمعارضة حتى عام 2009.

في 31 مارس/آذار 2009 تولى نتنياهو للمرة الثانية رئاسة الحكومة حتى هذا الوقت ليصبح الأطول بقاء في السلطة في تاريخ إسرائيل.

12 عاماً و3 حروب

خلال تلك الفترة الممتدة 12 عاماً من حكم نتنياهو شن الجيش الإسرائيلي عدة عمليات عسكرية على قطاع غزة، بما في ذلك عدوان عام 2012 المعروف إسرائيلياً بـ"عامود السحاب" وعدوان 2014 (الجرف الصامد) والعدوان الأخير (حارس الأسوار) في مايو/أيار الماضي، وخلَّفت العمليات الثلاث 2741 شهيداً فلسطيناً وآلاف المصابين.

ارتبط نتنياهو بعلاقة قوية مع إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب (2017-2021) التي اعتُرف في عهدها بالقدس عاصمة مزعومة لإسرائيل ونقلت سفارة واشنطن من تل أبيب إليها، فضلاً عن اعترافها بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل ودعمها المشروع الاستيطاني الإسرائيلي.

خلال سنوات حكم نتنياهو نسبت تقارير أجنبية إلى الطيران الإسرائيلي تنفيذ سلسلة غارات ضد أهداف تابعة لإيران في سوريا ضمن ما تقول إسرائيل إنها مساعٍ لمنع "التموضع" الإيراني قرب حدودها.

والعام الماضي وقَّعت إسرائيل بقيادة نتنياهو على اتفاقات تطبيع مع الإمارات والبحرين وتوصلت إلى اتفاقات مماثلة مع السودان والمغرب، وسط رفض فلسطيني.

في 5 مايو/أيار الماضي أبلغ نتنياهو الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين بفشله في تشكيل الحكومة عقب الانتخابات الأخيرة التي جرت في مارس/آذار الماضي وهي الرابعة خلال عامين.

فوَّض ريفلين، يائير لابيد لتشكيل حكومة، ليعلن الأخير في 2 يونيو/حزيران الجاري نجاحه في المهمة عبر تحالف مع 7 أحزاب أخرى من اليمين والوسط واليسار ولأول مرة ائتلاف عربي هو "القائمة العربية الموحدة".