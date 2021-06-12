انتقدت النائبة عن حزب العمال البريطاني زارا سلطانة الحملات المسيئة ضدها على وسائل التواصل الاجتماعي بعد رفضها للعدوان الإسرائيلي الأخير على الشعب الفلسطيني.

جاء ذلك في تغريدة شاركتها سلطانة الجمعة عبر حسابها في "تويتر".

وقالت سلطانة إن تنديدها باعتداءات تل أبيب الأخيرة على الأبرياء الفلسطينيين دفعت جهات (لم تذكرها) تطلق حملات مسيئة ضدها على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضافت: "أنا بوصفي شابة مسلمة وأشارك بفاعلية في العمل السياسي في بريطانيا معتادة على مواجهة العنصرية والتحرش".

وأردفت: "أنا أخبركم بهذا الأمر لكي تفهموا صعوبة أن أكون شابة مسلمة تعمل في السياسة".

ووصفت سلطانة الحملات الموجهة ضدها بـ"المثيرة للاشمئزاز"، مشيرة إلى أن العديد من النساء في مختلف دول العالم يشجعونها ويرونها مصدر "إلهام".

وفي 13 أبريل/نيسان الماضي تفجرت الأوضاع في فلسطين جراء اعتداءات "وحشية" إسرائيلية بمدينة القدس المحتلة، وامتد التصعيد إلى الضفة الغربية وتحوَّل إلى مواجهة عسكرية في قطاع غزة، انتهت بوقف لإطلاق النار فجر 21 مايو/أيار الماضي.​​​​​​

وأسفر العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية عن استشهاد وإصابة للمئات.