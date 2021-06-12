سياسة
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شاهد | قتلى وجرحى بمجزرة لـYPG/PKK الإرهابي ضد مستشفى بعفرين السورية
ذكرت ولاية هطاي في بيان أن مسلحي YPG/PKK أطلقوا صواريخ من طراز غراد وقذائف مدفعية انطلاقاً من مدينة "تل رفعت" المجاورة بمحافظة حلب (شمال) أصابت قسم الطوارئ بمستشفى "الشفاء" بمدينة عفرين.
شاهد | قتلى وجرحى بمجزرة لـYPG/PKK الإرهابي ضد مستشفى بعفرين السورية
الجهات الأمنية المحلية التي تقدم خدمات استشارية بالتنسيق مع ولاية هطاي أطلقت بالتنسيق مع الجهات القضائية تحقيقاً حول الهجوم / وسائل التواصل
12 يونيو 2021

أعلنت ولاية هطاي التركية السبت مقتل 13 مدنياً وإصابة ما يزيد على 27 آخرين جراء هجوم لتنظيم YPG/PKK الإرهابي استهدف مستشفى خاصاً بمدينة عفرين شمالي سوريا.

وذكرت الولاية في بيان أن مسلحي YPG/PKK أطلقوا صواريخ من طراز غراد وقذائف مدفعية انطلاقاً من مدينة "تل رفعت" المجاورة في محافظة حلب (شمال) أصابت قسم الطوارئ بمستشفى "الشفاء" بمدينة عفرين.

وأكدت أن الجهات الأمنية المحلية التي تقدم خدمات استشارية بالتنسيق مع ولاية هطاي أطلقت بالتنسيق مع الجهات القضائية تحقيقاً حول الهجوم.

وفي مارس/آذار 2018 تمكَّنت القوات التركية والجيش الوطني السوري عبر عملية "غصن الزيتون" من تحرير منطقة عفرين من قبضة YPG/PKK الإرهابي الذي سيطر عليها طوال 6 سنوات.

وتخضع "تل رفعت" التابعة لمحافظة حلب لسيطرة إرهابيي YPG منذ عام 2016 حيث يستخدمونها منطلقاً لتنفيذ الهجمات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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