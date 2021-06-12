سياسة
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مسافرون سيطروا عليه.. طائرة أمريكية تهبط اضطرارياً بعد تهديد راكب بإسقاطها
اضطرت طائرة أمريكية إلى تغيير مسارها لتنفيذ هبوط اضطراري بعدما هاجم أحد الركاب مضيفين وهدد بإسقاطها، ونجح المسافرون وأفراد من الطاقم في السيطرة على الرجل بعد طلب الطيار للمساعدة.
مسافرون سيطروا عليه.. طائرة أمريكية تهبط اضطرارياً بعد تهديد راكب بإسقاطها
دعا الطيّار "جميع الرجال القادرين جسدياً" لمساعدة أفراد الطاقم في السيطرة على الراكب المهاجم
12 يونيو 2021

أُجبرت طائرة كانت متوجّهة من مدينة لوس أنجلوس الأمريكية إلى أتلانتا على تغيير مسارها لتنفيذ هبوط اضطراري عندما هاجم أحد الركاب مضيفين وهدد بإسقاطها، وفق ما أفادت السلطات.

ووقعت الحادثة الجمعة بينما يسافر الأمريكيون جوّاً أكثر من أي وقت مضى منذ بدء الوباء وفي وقت ازدادت الحوادث المرتبطة بـ"ركاب خارجين عن السيطرة" بشكل كبير، ويثير معظمها خلافات بشأن وضع الكمامات.

وفي آخر حادث من هذا النوع وقعت اضطرابات في مقدّم طائرة رحلة "دلتا 1730"، وفق شركة الطيران وتقارير إعلامية.

وبينما دخل الراكب في سجال مع المضيفين مكرراً أنه "سيسقط الطائرة"، دعا الطيّار "جميع الرجال القادرين على ذلك جسدياً" للمساعدة.

وسارع عدد من الأشخاص بينهم طيّار خارج أوقات عمله للمساعدة في السيطرة على الراكب وهو أمر نجحوا فيه بعد عراك عنيف جرى تصويره بالفيديو جزئياً، وفق الشرطة.

وجرى تحويل مسار الرحلة إلى أوكلاهوما حيث ألقت الشرطة القبض على المشتبه به الذي جرى التعريف به بوصفه موظفاً في شركة "دلتا" خارج أوقات عمله يبلغ من العمر 20 عاماً، وفق ما أفادت تقارير، ولم يتضح دافعه.

وبعدما اشتكى من آلام في الصدر وأظهر مؤشرات على ما ذكرت الشرطة أنها مشاكل نفسية، نقل المشتبه به إلى المستشفى.

وشكرت "دلتا" في بيان الركاب وأفراد الطاقم الذين "ساعدوا في اعتقال راكب خارج عن السيطرة".

وفتّشت الشرطة الطائرة قبل السماح للرحلة باستكمال مسارها فيما يجري مكتب التحقيقات الفدرالي تحقيقاً في المسألة.

ووقعت الحادثة تزامناً مع إعلان إدارة أمن النقل الأمريكية أن عناصرها أجروا عمليات تفتيش شملت أكثر من مليونَي راكب في المطارات، وهو أعلى عدد منذ ما قبل بدء أزمة وباء كورونا.

في الأثناء كشفت بيانات هيئة الطيران الفدرالية أن الحوادث المرتبطة بـ"ركاب خارجين عن السيطرة" التي وقعت على متن الرحلات التجارية ازدادت العام الجاري في ظل ارتفاع مستوى التوتر بأوساط السكان بينما أخذت مسألة وضع الكمامات بُعداً سياسياً.

وأطلقت الوكالة 394 إجراء قانونياً رسمياً في ما يتعلق بقضايا مرتبطة بـ"ركاب خارجين عن السيطرة" حتى 25 مايو/أيار من العام الجاري، وهي وتيرة أعلى بكثير من 183 إجراء للعام 2020 بأكمله، وفق موقعها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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