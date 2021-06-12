سياسة
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أسبوع حافل لأردوغان.. من قمة الناتو إلى منتدى أنطاليا الدبلوماسي
يتضمن جدول أعمال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أسبوعاً حافلاً وفق ما أعلنت الرئاسة التركية السبت ويشارك أردوغان في قمة زعماء حلف الناتو ويلتقي بعض الرؤساء على هامشها، وبعدها يتوجه لزيارة لأذربيجان تمتد يومين ثم يفتتح منتدى أنطاليا الدبلوماسي.
أسبوع حافل لأردوغان.. من قمة الناتو إلى منتدى أنطاليا الدبلوماسي
أردوغان سيرأس لدى عودته إلى تركيا قمة رؤساء دول وحكومات منظمة "عملية التعاون في جنوب شرق أوروبا" / AA
12 يونيو 2021

أعلنت الرئاسة التركية السبت عن جدول أعمال الرئيس رجب طيب أردوغان خلال الأسبوع الحالي يشمل مشاركته بقمة زعماء حلف الناتو وزيارة إلى أذربيجان ومشاركته في منتدى أنطاليا الدبلوماسي.

وذكر بيان صادر عن دائرة الاتصال في رئاسة الجمهورية التركية أن أردوغان سيزور بروكسل يومَي 13 و14 يونيو/حزيران في إطار قمة الناتو المنعقدة الاثنين بالعاصمة البلجيكية.

وأضاف أنه من المتوقع أن يناقش زعماء دول الحلف خلال القمة التهديدات والتحديات التي تواجه أمن الناتو، والخطوات الواجب اتخاذها لضمان استمرار دعم الحلف لأفغانستان في إطار إنهاء مهمة الدعم الحازم في أفغانستان.

وأشار البيان إلى أن الرئيس أردوغان سيرسل رسالة فيديو إلى جلسة تحمل اسم "المساهمة في الاستقرار" لمنتدى بروكسل الذي سيُعقد على هامش القمة، علاوة على اجتماعات ثنائية يعقدها أردوغان مع قادة دول حليفة في الناتو.

وأضاف أن الرئيس أردوغان سيجري زيارة رسمية إلى أذربيجان يومَي 15 و16 يونيو/حزيران (الثلاثاء والأربعاء) بعد انتهاء أعمال قمة الناتو استجابة لدعوة نظيره الأذربيجاني إلهام علييف.

وعن جدول أعماله في أذربيجان أفاد بيان دائرة الاتصال أن الرئيس أردوغان سيعقد لقاء ثنائياً مع علييف في مدينة شوشة المحررة من الاحتلال الأرميني أواخر العام الماضي، ويبحثان العلاقات التركية-الأذربيجانية على كل الأصعدة، ويناقشان إمكانيات تعميق علاقات التعاون بين البلدين على نحو أكبر.

ولفت إلى أن أردوغان سيُلقي خطاباً أمام البرلمان الأذربيجاني بمناسبة زيارته وسيتابع مع نظيره الأذربيجاني مباراة المنتخب الوطني التركي لكرة القدم ضد ويلز في المجموعة الأولى من بطولة أمم أوروبا (يورو 2020) التي ستقام في العاصمة الأذربيجانية باكو الأربعاء.

وبعد انتهاء زيارته إلى أذربيجان سيترأس أردوغان لدى عودته إلى تركيا قمة رؤساء دول وحكومات منظمة "عملية التعاون في جنوب شرق أوروبا" التي ستعقد في ولاية أنطاليا جنوبي تركيا الخميس، وفق البيان نفسه.

كما سيفتتح الجمعة منتدى أنطاليا الدبلوماسي ويعقد لقاءات مع رؤساء دول وحكومات مشاركين في المنتدى.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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