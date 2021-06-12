استؤنفت المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن بشأن إحياء الاتفاق النووي الإيراني الموقع عام 2015 السبت في فيينا.

وقال مبعوث الاتحاد الأوروبي والمنسق الرئيسي للمحادثات إنريكي مورا الذي يقود الدبلوماسية المكوكية بين إيران والولايات المتحدة إنه يتوقع التوصل إلى اتفاق خلال هذه الجولة من المحادثات، لكن مبعوثين آخرين أبدوا قدراً أكبر من الحذر وقالوا إن الكثير من القضايا الصعبة لم تُحل بعد.

وقال متحدث من الاتحاد الأوروبي في بيان للصحفيين: "نحن نحرز تقدماً لكن المفاوضات محتدمة ويوجد عدد من القضايا لا تزال (عالقة) بما في ذلك كيفية تنفيذ الخطوات" التي يُتَّفق عليها. وأضاف أن الهدف يتمثل في "إيجاد سبل تتيح التوصل إلى اتفاق نهائي خلال الأيام القادمة".

وبدأت الجولة السادسة من المحادثات كالمعتاد باجتماع الأطراف المتبقية في الاتفاق وهي إيران وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا والاتحاد الأوروبي، في قبو فندق فاخر.

ويقيم الوفد الأمريكي المشارك في المحادثات المعروفة باسم اللجنة المشتركة لخطة العمل الشاملة المشتركة في فندق على الجانب الآخر من الشارع لرفض إيران عقد اجتماعات مباشرة.

وقال عباس عراقجي رئيس الوفد الإيراني إن من غير المرجح انتهاء المحادثات قبل الانتخابات الرئاسية الإيرانية المقررة يوم الجمعة.

ويفرض الاتفاق المعروف رسمياً بخطة العمل الشاملة المشتركة قيوداً صارمة على الأنشطة النووية الإيرانية لتمديد الوقت الذي تحتاج إليه طهران للحصول على مواد انشطارية كافية لصنع سلاح نووي إذا اختارت ذلك، إلى عام على الأقل بدلاً من شهر أو شهرين.

وتنفي إيران باستمرار سعيها للحصول على أسلحة نووية وتقول إن أهدافها سلمية محضة.

وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس الذي لا يشارك في المفاوضات لرويترز: "التسويف ليس في مصلحة أحد"، داعياً كل الأطراف لإبداء المرونة في المحادثات.

وقال المبعوث الصيني للمحادثات وانغ تشون إن العقوبات الأمريكية هي النقطة الرئيسية المستعصية على الحل.

وفيما يتعلق بالخطوات التي يتعين على إيران اتخاذها للعودة إلى الامتثال للاتفاق قال وانغ: "إلى حد بعيد.. جرى إنجاز القضايا الرئيسية من حيث المبدأ على الرغم من وجود بعض الأمور (لا تزال عالقة)".