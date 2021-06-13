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قتلى وجرحى بمجزرة لـYPG/PKK ضد مستشفى بعفرين السورية ووفد تركي رفيع يبحث في ليبيا قضايا إقليمية.

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قتلى وجرحى بمجزرة لـYPG/PKK ضد مستشفى بعفرين السورية.. وتركيا ترد

أعلنت ولاية هطاي التركية السبت مقتل 13 مدنياً وإصابة ما يزيد على 27 آخرين جراء هجوم لتنظيم YPG/PKK الإرهابي استهدف مستشفى خاصاً بمدينة عفرين شمالي سوريا. [TRT عربي]

أعلنت ولاية هطاي التركية السبت مقتل 13 مدنياً وإصابة ما يزيد على 27 آخرين جراء هجوم لتنظيم YPG/PKK الإرهابي استهدف مستشفى خاصاً بمدينة عفرين شمالي سوريا. [TRT عربي]

بدورها قالت وزارة الدفاع التركية السبت إن وحداتها استهدفت مواقع التنظيم الإرهابي عقب "هجومه الدنيء" على مدينة عفرين السورية، واعتبر مسؤولون أتراك أن التزام الصمت أمام هجمات YPG/PKK الإرهابي يعني التواطؤ في الجريمة. [الأناضول]

قبل قمة الناتو.. وفد تركي رفيع يبحث في ليبيا قضايا إقليمية

وصل وفد تركي رفيع المستوى برئاسة وزير الخارجية مولود جاوش أوغلو إلى ليبيا في زيارة رسمية لبحث العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية مع المسؤولين الليبيين قبيل قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو" المقررة الاثنين. [TRT عربي]

وذكر بيان صادر عن دائرة الاتصال بالرئاسة التركية أن الوفد برئاسة وزير الخارجية مولود جاوش أوغلو ويضم وزيرَي الدفاع خلوصي أقار والداخلية سليمان صويلو إضافة إلى رئيس هيئة الأركان يشار غولر ورئيس الاستخبارات هاكان فيدان. [TRT عربي]