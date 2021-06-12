سياسة
2 دقيقة قراءة
تركيا تدين هجوم YPG/PKK الإرهابي في عفرين السورية وجيشها يرد بقصف مواقعه
أدانت تركيا بشدة هجوم تنظيم YPG/PKK الإرهابي على مدينة عفرين السورية، إذ قال متحدث الرئاسة إن "التزام الصمت أمام هذا الهجوم يعني التواطؤ مع الجريمة"، فيما أعلنت وزارة الدفاع أن وحداتها استهدفت مواقع التنظيم عقب "هجومه الدنيء".
تركيا تدين هجوم YPG/PKK الإرهابي في عفرين السورية وجيشها يرد بقصف مواقعه
قتل 13 مدنياً وأصيب 27 آخرون جراء استهداف التنظيم الإرهابي بصواريخ غراد وقذائف مدفعية مستشفى الشفاء الخاص بمدينة عفرين / AA
12 يونيو 2021

عبّرت وزارة الخارجية التركية عن إدانتها الشديدة لهجوم تنظيم YPG/PKK الإرهابي على مدينة عفرين السورية.

كما أدان متحدث الرئاسة التركية إبراهيم قالن بشدة الهجوم الذي استهدف مستشفى شمالي سوريا وأودى بحياة 13 من نزلائه، مشدداً عى أن التزام الصمت أمام هذا الهجوم يعني التواطؤ مع الجريمة.

وفي تغريدة عبر تويتر قال قالن: "أدين بشدة الهجوم الذي شنه التنظيم الإرهابي على مستشفى في مدينة عفرين، داعياً الله أن يتغمد برحمته الذي فقدوا حياتهم بالهجوم والشفاء العاجل للجرحى".

وأضاف أن "ذراع التنظيم الإرهابي (PKK) في سوريا (YPG) أظهر مرة أخرى وجهه الوحشي، وإن التزام الصمت أمام هذا الهجوم يعني التواطؤ في الجريمة".

من جهتها قالت وزارة الدفاع التركية السبت إن وحداتها استهدفت مواقع تنظيم YPG/PKK الإرهابي عقب "هجومه الدنيء" على مدينة عفرين السورية.

وذكرت الوزارة في بيان أن الإرهابيين بمنطقة تل رفعت قصفوا برشقات مدفعية وصاروخية مشفى الشفاء في مدينة "عفرين" التابعة لمحافظة حلب شمالي سوريا.

وأوضحت أن الهجوم أسفر عن مقتل 13 مدنياً وإصابة عدد كبير، فيما جرى استهداف مواقع تنظيم YPG/PKK الإرهابي على الفور عقب الهجوم.

وذكرت الوزارة أنه "جرى إبلاغ روسيا بهجوم YPG الدنيء الذي استهدف المدنيين الأبرياء بشكل مباشر", واستطردت: "يجب أن يعلم الإرهابيون -أعداء الإنسانية- أنهم سيدفعون بالمثل ثمن هذه الهجمات".

وفي وقت السبت أعلنت ولاية هطاي التركية مقتل 13 مدنياً وإصابة 27 آخرين جراء استهداف التنظيم الإرهابي بصواريخ غراد وقذائف مدفعية مستشفى الشفاء الخاص بمدينة عفرين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us