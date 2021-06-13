سياسة
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وفد تركي رفيع يختتم زيارته إلى ليبيا.. ما أهم الملفات التي ناقشها؟
أعلنت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية اختتام وفد رفيع المستوى برئاسة وزير الخارجية مولود جاوش أوغلو زيارة إلى العاصمة الليبية طرابلس استمرت gيوم واحد.
وفد تركي رفيع يختتم زيارته إلى ليبيا.. ما أهم الملفات التي ناقشها؟
بيان المجلس الليبي: "وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو نقل تحيات رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان إلى رئيس المجلس الرئاسي الليبي" / AA
13 يونيو 2021

أعلن رئيس دائرة الاتصال في رئاسة الجمهورية التركية فخر الدين ألطون السبت اختتام زيارة وفد بلاده إلى ليبيا التي استمرت يوماً واحداً، أجروا فيها محادثات مهمة من أجل وحدة ليبيا وسلامتها واستقرارها.

جاء ذلك في تغريدات على موقع تويتر تحدث ألطون فيها عن زيارة الوفد التركي إلى العاصمة الليبية طرابلس برئاسة وزير خارجية بلاده مولود جاوش أوغلو.

وأضاف: "نغادر ليبيا حيث أتينا لتقييم آخر المستجدات ضمن وفد برئاسة وزير خارجيتنا بناء على تعليمات رئيس بلادنا رجب طيب أردوغان".

وتابع: "أجرينا محادثات مهمة من أجل وحدة وسلامة واستقرار ليبيا"، مبيناً أنه التقى وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية الليبي عمار اللافي في إطار الزيارة.

وأشار ألطون: "عقدنا معه (اللافي) لقاءً ثنائياً مثمراً لتعميق تعاوننا في مجال الاتصال الإعلامي".

كما التقى الوفد التركي عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني، الذي أشاد مع اللافي بـ"دور تركيا في دعم المسار السياسي، والوصول إلى حل بين الفرقاء الليبيين، ووقف إطلاق النار، وإعادة الأمن والاستقرار في ليبيا"، وفق بيان للمكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

من جانبه أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي عمق العلاقات التاريخية بين بلاده وتركيا وأهمية تعزيز فرص التعاون وتطوير العلاقات الثنائية، حسب بيان للمكتب الإعلامي للمنفي.

وأوضح البيان أن "اللقاء بحث متابعة مخرجات اللقاءات السابقة ونتائجها بدءاً من زيارة رئيس المجلس الرئاسي إلى تركيا في مارس/آذار الماضي وما تلاها من زيارات بين البلدين ودعم المسار السياسي وتوحيد الجهود الإقليمية من أجل توافق دولي يدعم استقرار ليبيا وأمن ووحدةوأمنها ووحدتها".

وأوضح أن "جاوش أوغلو نقل تحيات رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان إلى رئيس المجلس الرئاسي".

وأشار البيان إلى أن "الوفد التركي أكد استمرار التعاون في مجالات تدريب المؤسسات الأمنية والشرطية وإزالة الألغام، إلى جانب التعاون بملفات الحد من الهجرة غير الشرعية ومكافحة الجريمة المنظمة".

فيما أكد بيان دائرة الاتصال بالرئاسة التركية أن تركيا بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان ستستمر بالوجود جهةً فاعلة نشطة قوية ذات مصداقية بالمنطقة وستساهم بالسلام والاستقرار الإقليمي والعالمي.

وضم الوفد التركي برئاسة وزير الخارجية مولود جاوش أوغلو وزيرَي الدفاع خلوصي أقار والداخلية سليمان صويلو ورئيس هيئة الأركان العامة يشار غولر ورئيس جهاز الاستخبارات هاكان فيدان ورئيس دائرة الاتصال برئاسة الجمهورية فخر الدين ألطون والمتحدث باسم الرئاسة إبراهيم قالن.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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