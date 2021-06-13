سياسة
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عملية تبادل بين أذربيجان وأرمينيا.. 15 أسيراً مقابل خرائط 97 ألف لغم
أعلنت الخارجية الأذربيجانية إعادة 15 أسيراً أرمينياً إلى بلادهم مقابل خريطة تُظهر أماكن 97 ألف لغم غربي البلاد، فيما رحّبت الولايات المتحدة بالخطوة.
عملية تبادل بين أذربيجان وأرمينيا.. 15 أسيراً مقابل خرائط 97 ألف لغم
أرمينيا قدّمت لأذربيجان خريطة انتشار 97 ألف لغم مضاد للأفراد والمدرعات في مدينة أغدام المحررة من الاحتلال الأرميني / Reuters
13 يونيو 2021

أعلنت وزارة الخارجية الأذربيجانية إعادة 15 أرمينياً إلى بلادهم مقابل الحصول على خريطة تظهر أماكن 97 ألف لغم غربي البلاد.

وذكرت الوزارة في بيان السبت أن أرمينيا قدّمت لأذربيجان خريطة انتشار 97 ألف لغم مضاد للأفراد والمدرعات، في مدينة أغدام المحررة من الاحتلال الأرميني أواخر العام الماضي.

وأوضحت أن أذربيجان أطلقت سراح 15 مواطناً أرمينياً من سجونها وأعادتهم إلى بلادهم.

وأضافت أن إعادة الأرمينيين جرت على الحدود الأذربيجانية-الجورجية، معربة عن شكرها في هذا الإطار لرئيس الوزراء الجورجي إراكلي غاريباشفيلي وللحكومة الجورجية.

وفي سياق متصل رحبّت الولايات المتحدة الأمريكية بإفراج أذربيجان عن 15 أرمينياً.

وقال وزير الخارجية أنتوني بلينكن في تغريدة عبر تويتر: "ممتنون لحكومة جورجيا لدورها الحيوي في تسهيل المناقشات بين الجانبين، مثل هذه الخطوات ستقرب شعوب المنطقة من المستقبل السلمي الذي يستحقونه".

وفي 27 سبتمبر/أيلول الماضي أطلق الجيش الأذربيجاني عملية لتحرير أراضيه المحتلة في إقليم "قره باغ"، وذلك عقب هجوم شنّه الجيش الأرميني على مناطق مأهولة مدنية.

وبعد معارك ضارية استمرت 44 يوماً أعلنت روسيا في 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2020 توصُّل أذربيجان وأرمينيا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار ينص على استعادة باكو السيطرة على محافظات محتلة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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