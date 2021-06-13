سياسة
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أردوغان: نتطلع إلى نهج أمريكي غير مشروط يعزز الناتو الذي تحمي حدوده تركيا
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تركيا تتطلع إلى رؤية نهج غير مشروط من الولايات المتحدة يعزز اتحاد الناتو وتضامنه. وأضاف أردوغان أنه سيلتقي نظيره الأمريكي جو بايدن على هامش قمة حلف الناتو لمناقشة كثير من القضايا وعلى رأسها ملف مقاتلات F-35.
أردوغان: نتطلع إلى نهج أمريكي غير مشروط يعزز الناتو الذي تحمي حدوده تركيا
 أردوغان: نتطلع إلى رؤية نهج غير مشروط من الولايات المتحدة يعزّز اتحاد الناتو وتضامنه / AA
13 يونيو 2021

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأحد، إن تركيا تحمي حدود حلف شمال الأطلسي عبر حماية حدودها، معرباً عن تطلعه إلى نهج أمريكي يعزز اتحاد الناتو وتضامنه.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده أردوغان في مطار أتاتورك بإسطنبول، قُبيل توجهه إلى العاصمة البلجيكية بروكسل للمشاركة في قمة زعماء حلف شمال الأطلسي (ناتو) الاثنين.

وأضاف الرئيس التركي: "نشارك في قمة مهمة ستُتَّخَذ فيها قرارات بشأن رؤية ناتو 2030، وتحديد خارطة طريق الحلف للسنوات العشر القادمة".

وأوضح أن بلاده ستؤكّد خلال قمة الناتو الأهمية التي توليها للتحالف، مضيفاً: "بحماية حدودنا نحمي حدود حلف الناتو".

وأشار أردوغان إلى أنه سيلتقي نظيره الأمريكي جو بايدن على هامش القمة في بروكسل، مضيفاً: "سيكون أول لقاء مباشر لنا مع بايدن بعد توليه الرئاسة، ويجب بالدرجة الأولى مناقشة العلاقات التركية-الأمريكية".

وأكد أنه سيبحث مع بايدن كثيراً من القضايا، معرباً عن تطلعه إلى رؤية نهج غير مشروط من الولايات المتحدة يعزز اتحاد الناتو وتضامنه.

وقال إن عديداً من القضايا مطروح على الطاولة مع الولايات المتحدة حيال الصناعات الدفاعية، وأهمها ملف مقاتلة إف-35.

وتطرق أردوغان إلى استهداف تنظيم YPK/PKK الإرهابي السبت، مستشفى "الشفاء" في مدينة عفرين السورية.

وشدد على أن الهجوم الإرهابي على المستشفى أظهر مجدداً وحشية وغدر التنظيم الإرهابي.

وقال: "سنحاسب هؤلاء الأوغاد على كل قطرة دم أراقوها، فقد قتلوا الأبرياء في بلدنا والمدنيين في سوريا وأشقاءنا الأكراد في العراق".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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