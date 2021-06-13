سياسة
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عقب شكاوى من غلاء التذاكر.. العاهل المغربي يدعو لتسهيل عودة المغتربين
دعا العاهل المغربي محمد السادس الأحد، السلطات المسؤولة إلى تسهيل عودة المغتربين في الخارج إلى أرض الوطن، بأثمان مناسبة، وذلك عقب شكاوى عدد من المغتربين من غلاء التذاكر، عبر منصات التواصل الاجتماعي.
عقب شكاوى من غلاء التذاكر.. العاهل المغربي يدعو لتسهيل عودة المغتربين
بيان الديوان الملكي قال إن العاهل المغربي أمر كل المتدخلين بمجال النقل الجوي والبحري بالحرص على اعتماد أسعار معقولة / Reuters
13 يونيو 2021

دعا العاهل المغربي محمد السادس الأحد، سلطات بلاده للعمل على تسهيل عودة المغتربين في الخارج إلى أرض الوطن، بأثمان مناسبة.

ومنذ إعلان المغرب استئناف الرحلات الجوية انطلاقاً من 15 يونيو/حزيران الجاري، اشتكى عدد من المغتربين غلاء التذاكر، عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وذكر بيان للديوان الملكي أن "العاهل المغربي أمر كل المتدخلين بمجال النقل الجوي، بخاصة شركة الخطوط الملكية المغربية، ومختلف الفاعلين في النقل البحري، بالحرص على اعتماد أسعار معقولة".

وأيضا "توفير العدد الكافي من الرحلات، لتمكين العائلات المغربية بالخارج من زيارة وطنها وصلة الرحم بأهلها وذويها، بخاصة في ظروف جائحة كورونا"، وفق ذات المصدر.

ودعا البيان كل الفاعلين السياحيين، سواء في مجال النقل أو الإقامة "لاتخاذ التدابير اللازمة، قصد استقبال أبناء الجالية المغربية المقيمين بالخارج في أحسن الظروف وبأثمان ملائمة".

والأحد الماضي أعلنت السلطات المغربية استئناف الرحلات الجوية من وإلى البلاد، بدءاً من منتصف يونيو/حزيران الجاري، بعد إغلاقها ضمن تدابير مكافحة كورونا.

ويستقرّ خارج المملكة نحو 5 ملايين مغربي في أكثر من 100 دولة، 85 بالمئة منهم في أوروبا، حيث يحولون سنوياً ملايين الدولارات إلى المغرب، حسب السلطات الرسمية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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