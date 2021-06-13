أدانت السلطات الفلسطينية الأحد، اعتزام إسرائيل بناء 534 وحدة استيطانية جديدة، شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وأدان بيان للخارجية الفلسطينية "بأشد العبارات المشروع الاستيطاني الاستعماري التوسعي، الذي يستهدف كامل منطقة جنوب نابلس (شمالي الضفة)".

وأوضح البيان أن "سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل سرقة الأرض الفلسطينية، من خلال التخطيط لبناء 534 وحدة استيطانية جديدة لتوسيع مستوطنة شفوت رحيل (جنوب مدينة نابلس بالضفة)".

وأضاف أن "ما يجري يتطلب ردود فعل أكثر حزماً وشدة في التعامل مع تلك الاعتداءات وعدم التراخي معها لخطورتها".

وفي وقت سابق الأحد، قال غسان دغلس مسؤول ملف الاستيطان شمالي الضفة، إن سلطات الاحتلال "أودعت مخططاً كبيراً لتوسعة مستوطنة شفوت راحيل، إضافة إلى بناء 534 وحدة استيطانية جديدة".

وأضاف دغلس في تصريح لوكالة الأنباء الفلسطينية، أنّ "إقرار المخطط الجديد سيضاعف الاستيطان إلى نحو خمس مرات في المستوطنة التي أقيمت عام 1991".

وتشير تقديرات إسرائيلية وفلسطينية، إلى وجود نحو 650 ألف مستوطن في مستوطنات الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، يسكنون في 164 مستوطنة و116 بؤرة استيطانية.