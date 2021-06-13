استهدف الجيش التركي مواقع لتنظيم PKK/YPG الإرهابي في مدينة تل رفعت المجاورة لمنطقة عفرين شمالي سوريا، رداً على استهداف التنظيم مستشفى بعفرين السبت.

وذكرت مصادر أمنية لوكالة الأناضول، أن الجيش التركي قصف 3 مبانٍ تستخدم مقرات لتنظيم YPG في تل رفعت، وحيّد عديداً من إرهابيي التنظيم.

وأشارت إلى أن الجيش التركي استهدف عبر سلاح المدفعية مواقع التنظيم ردّاً على الهجوم الإرهابي في عفرين.

ولفتت إلى مقتل 14 مدنياً بينهم رضيع، وإصابة 32 آخرين جراء قصف مستشفى الشفاء الخاص في مدينة عفرين ومركز المدينة.

وأوضحت أن التنظيم استهدف المستشفى ومركز مدينة عفرين بـ8 قذائف صاروخية، مبيناً أن الجيش التركي حدّد على الفور أماكن إطلاق الصواريخ وردّ عليها.

وأضافت أن اعتداءات التنظيم الإرهابي خلال الأشهر الخمسة الأخيرة في المنطقة أودت بحياة 22 مدنياً، وأسفرت عن إصابة 78 بجروح.

وفي مارس/آذار 2018 تمكنت القوات التركية والجيش الوطني السوري، عبر عملية "غصن الزيتون"، من تحرير منطقة عفرين من قبضة PKK/YPG الإرهابي، الذي سيطر عليها طوال 6 سنوات.

وتخضع تل رفعت التابعة لمحافظة حلب لسيطرة إرهابيي YPG منذ عام 2016، ويستخدمونها منطلقاً لتنفيذ الهجمات.