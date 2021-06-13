سياسة
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كسر جمجمته.. إلقاء القبض على مشترك بـ"ذا فويس كيدز"  اعتدى على صبي في مصر
ألقت الشرطة المصرية القبض على الفتى معاذ عيسى المشترك المعروف ببرنامج المسابقات "ذا فويس كيدز"، بعد اعتدائه على زميله بآلة حديدية، مما أدى إلى كسر جمجمته وإدخاله العناية المركزة، حيث يرقد بين الحياة والموت.
كسر جمجمته.. إلقاء القبض على مشترك بـ"ذا فويس كيدز"  اعتدى على صبي في مصر
الشرطة المصرية تلقي القبض على مشترك بـ"ذا فويس كيدز" اعتدى على زميله وكسر جمجمته / وسائل التواصل
13 يونيو 2021

ألقت الشرطة المصرية القبض على الفتى معاذ عيسى، المشترك المعروف ببرنامج المسابقات "ذا فويس كيدز"، بعد اعتدائه على زميله بآلة حديدية، مما أدَّى إلى كسر جمجمته وإدخاله إلى العناية المركزة، حيث يرقد بين الحياة والموت.

وقالت شيماء حجازي والدة الطفل الضحية حسن شريف علوان (15 عاماً)، إنّ أجهزة الأمن ألقت القبض على الطفل عيسى فجر اليوم الأحد، بعد هروبه عقب اعتدائه على نجلها.

وأوضحت حجازي أن الطفل معاذ عيسى، اعتدى على نجلها بآلة حديدية على رأسه، مما أدى إلى إصابته بكسر في الجمجمة، حيث دخل جزء من آلة حادة في رأسه فاستدعى تدخلاً جراحياً عاجلاً لإنقاذ حياته.

وأكدت أن ابنها يرقد الآن في العناية المركزة، مشيرة إلى أن حالته خطرة وغير مستقرة رغم إجراء العملية.

ونقلت صحيفة "الوطن" المصرية عن حجازي قولها إن معاذ عيسى ليس صديقاً لابنها، ولكنه جارهم، وإنهما أحياناً يتواصلان، موضحة أنه "يوم الحادثة قابل معاذ نجلها حسن، وتَلفَّظ معه ببعض الكلمات محاولاً استفزازه، ثم اعتدى عليه بمفتاح على رأسه".

في سياق متصل أفادت الأم بأنها اتخذت الإجراءات القانونية وتقدمت ببلاغ بالواقعة لقسم شرطة حلوان، وأنها حالياً تنتظر التقرير الطبي الذي سيُسلَّم للنيابة.

وأشارت إلى أن "الطفل معاذ معروف عنه أنه يفتعل المشكلات مع زملائه، وأنه يتعالى عليهم بعد مشاركته في برنامج المسابقات الشهير (ذا فويس كيدز)".

وكان الطفل معاذ عيسى انضمّ إلى برنامج "ذا فويس كيدز" بموسمه الثالث عام 2020، وقد نال إعجاب المدربين منضمّاً إلى فريق الفنان محمد حماقي، وخرج عيسى من المسابقة بعدما اختار الفنان طفلاً آخر.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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