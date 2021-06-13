سياسة
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عشرات الأتراك والفلسطينيين في استقباله.. أردوغان في بروكسل لحضور قمة ناتو
وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأحد، إلى العاصمة البلجيكية بروكسل، للمشاركة في قمة حلف شمال الأطلسي "ناتو" المقررة الاثنين، وبخلاف المسؤولين الأتراك استقبل عشرات الفلسطينيين والأتراك المقيمين في بلجيكا الرئيس التركي قرب الفندق الذي سيقيم فيه.
عشرات الأتراك والفلسطينيين في استقباله.. أردوغان في بروكسل لحضور قمة ناتو
عدد من المسؤولين الأتراك المبعوثين لدى الناتو استقبلوا الرئيس أردوغان لدى وصوله إلى العاصمة البلجيكية بروكسل / AA
13 يونيو 2021

وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأحد، إلى العاصمة البلجيكية بروكسل، للمشاركة في قمة حلف شمال الأطلسي "ناتو" الاثنين.

وكان في استقبال الرئيس التركي بمطار بروكسل الدولي، ممثل تركيا الدائم في الناتو باسات أوزتورك، وسفير تركيا الدائم في الاتحاد الأوروبي محمد كمال بوزاي، وكذلك سفير أنقرة لدى بروكسل حسن أولوصوي، ورئيس البعثة العسكرية التركية في الناتو اللواء إسماعيل أونار.

وتَجمَّع عشرات المغتربين الأحد، أمام الفندق الذي نزل فيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في العاصمة البلجيكية بروكسل، التي يزورها للمشاركة في قمة قادة حلف شمال الأطلسي "ناتو" غداً الاثنين.

ولدى وصول أردوغان إلى الفندق، استقبله حشد من المواطنين الأتراك والفلسطينيين، رافعين الأعلام التركية.

وحيَّا أردوغان وعقيلته المواطنين من سيارتهما قبل دخولهما الفندق.

وقال صدام عبيدات، وهو مواطن فلسطيني مقيم في بلجيكا، إنه جاء لاستقبال الرئيس التركي، معرباً عن حبه لأردوغان ومواقفه تجاه القضية الفلسطينية.

وأضاف عبيدات: "في الوقت الذي التزم فيه بعض الدول العربية الصمت والتستُّر على ما يحدث في فلسطين، كان الرئيس أردوغان يكافح من أجلنا".

وتابع: "على العالم الإسلامي أن يأخذ الرئيس أردوغان قدوة. كنت متحمساً للغاية عندما سمعت أنه قادم إلى هنا، وأردت أن لا أضيع فرصة رؤيته وأتيت إلى هنا".

ويرافق الرئيس أردوغان في زيارته إلى بروكسل، عقيلته أمينة، ووزير الخارجية مولود جاوش أوغلو، ووزير الدفاع خلوصي أقار، ورئيس دائرة الاتصال في الرئاسة فخر الدين ألطون.

كما يرافقه المتحدث باسم الرئاسة إبراهيم قالن، ومتحدث حزب العدالة والتنمية عمر جليك، ورئيس الوفد التركي في الجمعية البرلمانية للناتو عثمان أشقن باك.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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