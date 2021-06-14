سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 14 يونيو/حزيران 2021
نشرة يومية مقدمة من TRT عربي، لأهمّ الأحداث والقضايا خلال اليوم، نوفّر لكم كلّ صباح جولة شاملة لأهمّ ما يدور في الشارع العربي والشرق الأوسط والعالم.
خلاصات من TRT عربي: 14 يونيو/حزيران 2021
أردوغان وصل إلى بروكسل للمشاركة في قمة الناتو وسيلتقي على هامشها بالرئيس الأمريكي جو بايدن / AA
14 يونيو 2021

أهم الأحداث:

أردوغان في بروكسل للمشاركة في قمة الناتو، والحكومة الإسرائيلية الجديدة تفوز بالأغلبية وتُنهي حقبة نتنياهو.

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الرئيس التركي يصل إلى بروكسل للمشاركة في قمة الناتو

وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأحد، برفقة عدد من المسؤولين الأتراك إلى العاصمة البلجيكية بروكسل، للمشاركة في قمة حلف شمال الأطلسي "ناتو" الاثنين. [TRT عربي]

وقال أردوغان قبيل توجهه إلى بروكسل إن بلاده تشارك في قمة مهمة سيتم فيها اتخاذ قرارات بشأن رؤية الناتو 2030، وتحديد خريطة طريق الحلف للسنوات العشر القادمة. [الأناضول]

الحكومة الإسرائيلية الجديدة تفوز بالأغلبية وتُنهي حقبة نتنياهو

منح البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) مساء الأحد، ثقته للائتلاف الحكومي الجديد برئاسة الزعيم اليميني المتطرف نفتالي بينيت الذي سيخلف بنيامين نتنياهو بعد 12 عاماً متواصلة في السلطة. [TRT عربي]

وصوّت 60 نائباً للائتلاف الجديد المتنوّع ما بين اليمين واليسار والوسط، بالإضافة إلى حزب عربي، في حين عارضه 59 نائباً معظمهم من حزب الليكود والأحزاب اليمينية المتشددة. [TRT عربي]

مصدر:TRT عربي - وكالات
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