سياسة
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الأمن الإقليمي والموقف من إيران.. أبرز ما تطرّقت إليه محادثة بايدن وبينيت
هاتف رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد نفتالي بينيت، فور توليه مهام منصبه الأحد، الرئيس الأمريكي جو بايدن، واتفق الطرفان على التنسيق بينهما في قضايا الأمن الإقليمي وخصوصاً إيران.
الأمن الإقليمي والموقف من إيران.. أبرز ما تطرّقت إليه محادثة بايدن وبينيت
الرئيس الأمريكي جو بايدن تحدث هاتفياً إلى بينيت لتهنئته بتوليه منصب رئاسة الوزراء في إسرائيل / AFP
14 يونيو 2021

هاتف رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد، نفتالي بينيت، فور توليه مهام منصبه الأحد، الرئيس الأمريكي جو بايدن، واتفق الطرفان على التنسيق بينهما في قضايا الأمن الإقليمي وخصوصاً إيران.

وقال بيان صادر عن البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن تحدث مساء الأحد مع بينيت لتهنئته بمناسبة توليه منصب رئاسة الوزراء في إسرائيل.

وذكر البيان أن بايدن شدد خلال المكالمة على "دعمه الثابت على مدى عقود للعلاقات الأمريكية الإسرائيلية، وتمسكه الراسخ بضمان أمن إسرائيل".

كما أعرب عن عزمه تعميق التعاون بين الولايات المتحدة وإسرائيل من أجل مواجهة التحديات واستغلال الفرص المتعددة في المنطقة.

وأكد بايدن خلال المكالمة اعتزام إدارته تعزيز الجهود الرامية إلى تمرير السلام والأمن والازدهار للإسرائيليين والفلسطينيين.

وفي ما يخص الملف الإيراني، اتفق الطرفان على التنسيق بينهما في القضايا التي تتعلق بالأمن الإقليمي.

ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد الرئيس الأمريكي بـ"الصديق العظيم لدولة إسرائيل". وتعهد بالعمل على توثيق العلاقات بين البلدين لضمان أمن إسرائيل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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