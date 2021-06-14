سياسة
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وزير عربي في الحكومة الإسرائيلية الجديدة.. من يكون؟
سيشغل عيساوي فريج، سياسي من فلسطينيي 48، منصب وزير التعاون الإقليمي، في الحكومة الإسرائيلية الجديدة. وللمرة الأولى تضم حكومة إسرائيلية مكوّناً  عربياً هو "القائمة الموحدة" التي يرأسها منصور عباس.
وزير عربي في الحكومة الإسرائيلية الجديدة.. من يكون؟
عيساوي فريج الذي تضمنت التشكيلة الحكومية الجديدة اسمه، هو عضو في حزب "ميرتس" اليساري / Reuters
14 يونيو 2021

سيشغل عيساوي فريج، سياسي من فلسطينيي 48، منصب وزير التعاون الإقليمي في الحكومة الإسرائيلية الجديدة.

والأحد منح الكنيست الإسرائيلي الثقة لحكومة ائتلافية مكونة من 8 أحزاب برئاسة زعيم حزب "يمينا" اليميني، نفتالي بينيت.

وعيساوي فريج الذي تضمنت التشكيلة الحكومية الجديدة اسمه، هو عضو في حزب "ميرتس" اليساري الذي دعم سابقاً منح عرب إسرائيل حقوقاً متساوية مع الإسرائيليين.

وللمرة الأولى تضم الحكومة الإسرائيلية الجديدة حزب "القائمة الموحدة"، وهو حزب عربي يرأسه منصور عباس. كما تشهد أيضاً أكبر تمثيل نسائي في تاريخ الحكومات الإسرائيلية، بإجمالي 9 وزيرات من أصل 27 وزيراً.

ومساء الأحد، منح البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) ثقته للائتلاف الحكومي الجديد برئاسة الزعيم اليميني المتطرف نفتالي بينيت، الذي سيخلف بنيامين نتنياهو بعد 12 عاماً متواصلة في السلطة.

وصوّت 60 نائباً للائتلاف الجديد المتنوّع ما بين اليمين واليسار والوسط، بالإضافة إلى حزب عربي، في حين عارضه 59 نائباً معظمهم من حزب الليكود والأحزاب اليمينية المتشددة.

وأدى نفتالي بينيت اليمين الدستورية لحكومته، ليكون رئيس الوزراء الثالث عشر في تاريخ الحكومات الإسرائيلية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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