سياسة
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بايدن: الملكة البريطانية إليزابيث الثانية تذكّرني بأمي
وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية بأنها "تذكره بأمه"، لافتاً إلى أنها تحدثت معه مطولاً وسألته عن الرئيسين الصيني والروسي، خلال لقائه بها عقب حضور قمة مجموعة السبع.
بايدن: الملكة البريطانية إليزابيث الثانية تذكّرني بأمي
بايدن: "إنها كريمة للغاية، لم يكن هذا مفاجئاً، وقد حظينا بحديث رائع ومطوّل فيما بيننا". / AP
14 يونيو 2021

قال الرئيس جو بايدن، الأحد، إن ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية "ذكرّته بوالدته".

جاء ذلك خلال تناول الشاي معها في قلعة وندسور، قبل اختتام رحلته الخارجية لحضور قمة مجموعة السبع في المملكة المتحدة، بزيارة الملكة في قلعة وندسور.

وقال بايدن: "أتمنى ألَّا يكون ذلك متجاوزاً، لكن الملكة ذكرتني بأمي في هيئتها وكرمها".

وأوضح أنها سألته خلال لقائهما عن الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وتابع بايدن: "إنها كريمة للغاية، لم يكن هذا مفاجئاً، وقد حظينا بحديث رائع ومطوّل فيما بيننا".

وأوضحت صحيفة "واشنطن بوست" أن كشف حديث دار مع الملكة يعتبر غير مألوف أو متعارف عليه كتقليد، لوجود اتفاقية تلزم رؤساء الوزراء بعدم التحدث عن فحوى لقائهم بالملكة.

ويعتبر بايدن الرئيس الثالث عشر للولايات المتحدة الذي تلتقيه الملكة خلال فترة حكمها الممتدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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