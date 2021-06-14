قال الرئيس جو بايدن، الأحد، إن ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية "ذكرّته بوالدته".

جاء ذلك خلال تناول الشاي معها في قلعة وندسور، قبل اختتام رحلته الخارجية لحضور قمة مجموعة السبع في المملكة المتحدة، بزيارة الملكة في قلعة وندسور.

وقال بايدن: "أتمنى ألَّا يكون ذلك متجاوزاً، لكن الملكة ذكرتني بأمي في هيئتها وكرمها".

وأوضح أنها سألته خلال لقائهما عن الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وتابع بايدن: "إنها كريمة للغاية، لم يكن هذا مفاجئاً، وقد حظينا بحديث رائع ومطوّل فيما بيننا".

وأوضحت صحيفة "واشنطن بوست" أن كشف حديث دار مع الملكة يعتبر غير مألوف أو متعارف عليه كتقليد، لوجود اتفاقية تلزم رؤساء الوزراء بعدم التحدث عن فحوى لقائهم بالملكة.

ويعتبر بايدن الرئيس الثالث عشر للولايات المتحدة الذي تلتقيه الملكة خلال فترة حكمها الممتدة.