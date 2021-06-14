سياسة
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"عاد إلى الحياة بعد صدمة كهربائية".. طبيب إريكسن يكشف ملابسات إنقاذه
أوضح طبيب منتخب الدنمارك تفاصيل تدخل الفريق الطبي لإنقاذ نجم كرة القدم الدنماركية كريستيان إريكسن، بعد سقوطه على أرضية الملعب وفقدانه الوعي.
"عاد إلى الحياة بعد صدمة كهربائية".. طبيب إريكسن يكشف ملابسات إنقاذه
كريستيان إريكسن قبل إصابته بأزمة قلبية مفاجئة في المباراة الأخيرة  / AP
14 يونيو 2021

كشف طبيب منتخب الدنمارك مارتن بويسن ملابسات تدخل فريقه الطبي لإنقاذ حياة نجم كرة القدم كريستيان إريكسن، بعد فقدانه الوعي وتعرّضه لأزمة قلبية مفاجئة، في أثناء مباراة فريقه في مواجهة فنلندا في كأس أوروبا لكرة القدم.

وقال الطبيب، خلال مؤتمر صحفي في كوبنهاغن، الأحد: "لقد ذهب إريكسن، كان فاقداً للوعي، فأجرينا إنعاشاً للقلب سريعاً، كانت سكتة قلبية لكننا أعدناه إلى الحياة بعد صدمة كهربائية واحدة".

نُقل إريكسن بعد إسعافه إلى أقرب مستشفى بالعاصمة الدنماركية، وخضع للكثير من الفحوصات للتأكد من حالته الصحية، ثم أكد الاتحاد الأوروبي استقرار حالته الصحية.

وقبل انتصاف المباراة، فوجئ الجمهور بسقوط إريكسن على أرضية الملعب، قبل أن يتم نقله على محفّة وسط أجواء من التأثر والقلق على حياته.

وقال مدرب الدنمارك كاسبر هجولماند، إن إريكسن كان أكثر اهتماماً بزملائه في الفريق وعائلته.

ولفت إلى أنه سيحاول إعادة الفريق إلى روتينه الطبيعي يوم الاثنين، مشيراً إلى أن "اللاعبين يعانون من أنواع مختلفة من الصدمات والعواطف، لذلك سنحاول القيام بالأشياء بشكل طبيعي قدر الإمكان غداً، ونحاول استخدام اليومين المقبلين بأفضل جودة ممكنة".

وبعد عودة اللاعبين إلى استكمال المباراة بدا عليهم التأثر الشديد، كما أظهر الفريق الفنلندي تعاطفاً كبيراً مع منافسه الدنماركي، بحسب ما وثقه حساب "يويفا" على تويتر.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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