سياسة
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"تحتكر هذه الفريضة".. مسؤول إيراني ينتقد قرار الرياض قصر الحج على المقيمين
انتقد مسؤول إيراني اتخاذ السعودية قرار قصر الحج على المواطنين والمقيمين داخل المملكة للعام الثاني على التوالي، من دون التشاور مع البلدان الإسلامية قبل اتخاذ هذا القرار.
"تحتكر هذه الفريضة".. مسؤول إيراني ينتقد قرار الرياض قصر الحج على المقيمين
مسؤول إيراني يتهم السعودية باحتكار  فريضة الحج بقصرها على مواطنيها والمقيمين فيها / Reuters
14 يونيو 2021

انتقد مسؤول إيراني قرار السعودية قصر الحج على المواطنين والمقيمين داخل المملكة للعام الثاني على التوالي، من دون التشاور مع البلدان الإسلامية قبل اتخاذ هذا القرار.

وأوضح سيد عبد الفتاح نواب ممثل المرشد الإيراني علي خامنئي لشؤون الحج والزيارة، أن إيران اتخذت جميع التدابير والاستعدادات لإرسال حجاجها الإيرانيين إلى السعودية لأداء فريضة الحج هذا العام.

واستطرد "قررت السعودية للعام الثاني من دون التشاور مع البلدان الإسلامية أو الرد على استفساراتها، بأن تحكر هذه الفريضة الإسلامية العظيمة على مواطنيها أو الأجانب المقيمين في هذا البلد لا غير".

وأكّد نواب أنه "كان لا بد للسعودية أن تعالج هذه المشكلة بوضع برامج وخطط مناسبة، وليس حظر الحج عن الأجانب الإيرانيين من خارج البلاد".

والسبت أعلنت السعودية قرار قصر حج لهذا العام على المواطنين والمقيمين داخل المملكة والاكتفاء بمشاركة 60 ألف حاج، لأسباب تتعلق بمواجهة انتشار وباء فيروس كورونا ومتحوراته الجديدة التي ظهرت في عدد من البلدان حول العالم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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