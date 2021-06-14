لأول مرة أقرّت وزارة الحج والعمرة بالسعودية تسجيل المرأة للحج دون محرم "مع عصبة من النساء"، ضمن الاشتراطات الخاصة بتنظيم موسم الحج لهذا العام.

جاء ذلك في آلية التسجيل عبر المسار الإلكتروني التي أعلنتها الوزارة عبر صفحتها الرسمية على تويتر.

وتضمنت الآلية التسجيل الإلكتروني لحجاج الداخل، كون الحج تقرر أن يكون هذا العام للمقيمين فقط بسبب قيود جائحة كورونا، وتسمح بالحج للفئات العمرية من 18 إلى 65 عاماً، مع اشتراط الحصول على حصانة من الإصابة بالفيروس وفقاً لثلاثة أنواع، محصن باللقاح، أو محصن بجرعة واحدة، أو محصن متعافٍ بعد الإصابة، كما يشترط ألَّا يكون المتقدم يعاني من أمراض خطيرة أو مزمنة.

ويقتصر الحج على المواطنين السعوديين أو المقيمين في المملكة ممَّن لم يسبق لهم الحج خلال 5 سنوات.

وأكدت الوزراة في بيانها أنه مع استمرار تطورات جائحة كورونا وظهور سلالات متحورة جديدة، "سيتم حصر التسجيل لأداء فريضة حج 1442هـ على المقيمين والمواطنين من داخل المملكة فقط"، لافتة إلى أن الحد الأقصى للحجاج لن يتجاوز 60 ألف حاج للمواطنين والمقيمين من كل الجنسيات.