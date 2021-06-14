سياسة
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صحيفة: اليونان عاجزة أمام الطائرات المسيّرة التركية في بحر إيجة
قالت صحيفة يونانية إن الطائرات المسيّرة التركية باتت معضلة أمام السلطات اليونانية في بحر إيجة، وإن التفوق التركي في هذا المجال بات واضحاً في أكثر من ساحة.
صحيفة: اليونان عاجزة أمام الطائرات المسيّرة التركية في بحر إيجة
المسيّرات التركية تلعب دوراً مهماً في حماية المياه الإقليمية في البحر المتوسط وبحر إيجة / AA
14 يونيو 2021

قالت صحيفة ريال اليونانية إن أثينا تواجه معضلة منذ ثلاث سنوات في عدم القدرة على التعامل مع الطائرات المسيّرة في بحر إيجة التي بدأت التحليق منذ نحو ثلاث سنوات.

وأشارت الصحيفة إلى أن اليونان تحاول الحد من نشاط الطائرات المسيّرة التركية التي حلقت قبالة جزيرة رودوس لأول مرة في عام 2018.

وأضافت "الوضع خارج عن السيطرة بالفعل. ماذا سنفعل بالطائرات من دون طيار التركية؟ هناك آراء مختلفة في هذا الشأن. وفقاً للبعض، كان ينبغي أن يكون رد فعل اليونان منذ اللحظة الأولى. لكنّ رأياً آخر يقول إنه ستصبح العلاقات التركية اليونانية أكثر توتراً في مثل هذه الحالة. هناك مشكلة مهمة ويجب إيجاد حل لها".

وذكرت الصحيفة أنه لا يمكن إحراز تقدم كبير في خطط اليونان لإنتاج الطائرات من دون طيار، مضيفة أن تركيا تستثمر في تكنولوجيا الطائرات من دون طيار منذ 20 عاماً. وتم إثبات الدور المهم الذي تلعبه هذه التكنولوجيا في النزاعات العسكرية في ليبيا وقره باغ.

مصدر:TRT عربي
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