قالت صحيفة ريال اليونانية إن أثينا تواجه معضلة منذ ثلاث سنوات في عدم القدرة على التعامل مع الطائرات المسيّرة في بحر إيجة التي بدأت التحليق منذ نحو ثلاث سنوات.

وأشارت الصحيفة إلى أن اليونان تحاول الحد من نشاط الطائرات المسيّرة التركية التي حلقت قبالة جزيرة رودوس لأول مرة في عام 2018.

وأضافت "الوضع خارج عن السيطرة بالفعل. ماذا سنفعل بالطائرات من دون طيار التركية؟ هناك آراء مختلفة في هذا الشأن. وفقاً للبعض، كان ينبغي أن يكون رد فعل اليونان منذ اللحظة الأولى. لكنّ رأياً آخر يقول إنه ستصبح العلاقات التركية اليونانية أكثر توتراً في مثل هذه الحالة. هناك مشكلة مهمة ويجب إيجاد حل لها".

وذكرت الصحيفة أنه لا يمكن إحراز تقدم كبير في خطط اليونان لإنتاج الطائرات من دون طيار، مضيفة أن تركيا تستثمر في تكنولوجيا الطائرات من دون طيار منذ 20 عاماً. وتم إثبات الدور المهم الذي تلعبه هذه التكنولوجيا في النزاعات العسكرية في ليبيا وقره باغ.