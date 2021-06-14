سياسة
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اتفاق على تعزيز العلاقات.. أردوغان يلتقي زعماء أوروبيين على هامش قمة الناتو
عقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اجتماعات مغلقة مع زعماء فرنسا وألمانيا وبريطانيا وكندا، إضافة إلى اجتماعه برئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس على هامش قمة الناتو في العاصمة البلجيكية بروكسل.
اتفاق على تعزيز العلاقات.. أردوغان يلتقي زعماء أوروبيين على هامش قمة الناتو
أردوغان وجونسون يتفقان على تعزيز العلاقات الثنائية / Reuters
14 يونيو 2021

اتفق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على تعزيز العلاقات بين البلدين في مجالات عدة، بما فيها التجارة والدفاع.

جاء ذلك خلال لقائهما، الاثنين، على هامش قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو" في بروكسل، استمر 25 دقيقة، حسب بيان صادر عن رئاسة الوزراء البريطانية.

كما التقى الرئيس التركي المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل على هامش القمة، في لقاء مغلق استمر مدة نصف ساعة، في مقر حلف الناتو، وفق مراسل الأناضول.

كما سبق أن التقى أردوغان بنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، في اجتماع مغلق استمر 50 دقيقة في مقر الحلف ببروكسل، حسب مراسل TRT.

كما التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس على هامش قمة "الناتو".

وأفاد مراسل الأناضول، أن اللقاء المغلق بين الجانبين في مقر حلف شمال الأطلسي (الناتو) استمر نحو ساعة.

وحضر اللقاء من الجانب التركي وزيرا الخارجية مولود جاوش أوغلو، والدفاع خلوصي أقار، ورئيس دائرة الاتصال برئاسة الجمهورية فخر الدين ألطون، ومتحدث الرئاسة إبراهيم قالن، ومتحدث حزب العدالة والتنمية (الحاكم) عمر جليك، ورئيس الوفد التركي في الجمعية البرلمانية للناتو عثمان أشقن باك.

وأيضاً، التقى أردوغان، الاثنين، رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، على هامش قمة "الناتو" في العاصمة البلجيكية بروكسل.

وأفاد مراسل الأناضول، أن اللقاء جرى في مقر حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بعيداً عن عدسات الصحفيين.

وانطلقت اليوم الاثنين قمة زعماء حلف شمال الأطلسي "ناتو"، في العاصمة البلجيكية بروكسل، وسط تدابير أمنية مشددة.

والقمة هي الأولى التي يحضرها الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن. ويشارك فيها زعماء وقادة دول الحلف البالغ عددها 30 دولة. كما يحضرها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على رأس وفد رفيع.

ومن أهم بنود القمة مناقشة مستقبل الحلف، ورسم خريطة طريق الناتو لمدة 10 أعوام، إلى جانب العلاقات مع روسيا والصين، وتغير المناخ والتهديدات السيبرانية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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