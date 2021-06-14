سياسة
2 دقيقة قراءة
في أقل من نصف ساعة.. نتنياهو يسلّم مهام رئاسة الوزراء لبينيت
سلم رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو مهامه لخلفه نفتالي بينيت، في أقل من نصف ساعة، متعهداً بإسقاط الحكومة الجديدة في أسرع وقت والعودة إلى الحكم.
في أقل من نصف ساعة.. نتنياهو يسلّم مهام رئاسة الوزراء لبينيت
تعهّد نتنياهو بكلمة له في الكنيست بإسقاط الحكومة الجديدة في أسرع وقت والعودة إلى الحكم              / AFP
14 يونيو 2021

اقتصرت مراسم تسليم المهام بين رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو، وخلفه نفتالي بينيت، على اجتماع استغرق نصف ساعة فقط.

ولم يصدر بيان عن رئاسة الوزراء الإسرائيلية، كما لم يتم نشر صور له، حتى الآن.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، الاثنين: "انتهت في ديوان رئيس الوزراء الجلسة المشتركة بين رئيس الوزراء نفتالي بينيت وبين رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو".

وأضافت: "استغرق الاجتماع نصف ساعة فقط أطلع نتنياهو خلاله بينيت على الأمور الحيوية، التي يجب معالجتها، ولم يصدر أي بيان عن الاجتماع كما لم تنشر أي صور منه".

وسبق أن قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن نتنياهو يرفض إجراء مراسم احتفالية، بمناسبة تسليم مهام منصبه إلى بينيت.

وجرت خلال ساعات نهار اليوم مراسم "تسليم وتسلّم" غالبية الوزارات الإسرائيلية.

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد أدت اليمين القانونية مساء أمس، بعد أن حظيت بثقة 60 نائباً بالكنيست وعارضها 59 وامتنع نائب واحد عن التصويت.

وصباح اليوم، التقط أعضاء الحكومة الجديدة صورة تذكارية مع الرئيس الإسرائيلي رؤوبين ريفلين.

ومساء أمس أصبح نتنياهو رئيساً للمعارضة في الكنيست، فيما تعهّد نتنياهو بكلمة له في الكنيست، بإسقاط الحكومة الجديدة في أسرع وقت والعودة إلى الحكم.

وقال نتنياهو: "أقول لأصدقائي هنا في الكنيست وللجماهير الغفيرة من مواطني إسرائيل: إياكم أن تشعروا بخيبة الأمل، ارفعوا رؤوسكم، سنواصل العمل معاً، سأقودكم في الصراع اليومي ضد هذه الحكومة اليسارية الشريرة والخطيرة من أجل الإطاحة بها، وسيحدث ذلك أسرع بكثير ممَّا تعتقدون".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us