سياسة
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بِتكوين تقترب من 40 ألف دولار بعد تصريحات لإيلون ماسك.. ماذا قال؟
ارتفعت بِتكوين مقتربة من 40 ألف دولار اليوم الاثنين، بعد تقلبات جديدة على مدار عطلة نهاية الأسبوع إثر تغريدات من إيلون ماسك رئيس شركة تسلا، والذي رد فيها على انتقادات تتعلق بتأثيره على السوق.
بِتكوين تقترب من 40 ألف دولار بعد تصريحات لإيلون ماسك.. ماذا قال؟
بِتكوين تقترب من 40 ألف دولار بعد تصريحات إيلون ماسك / AFP
14 يونيو 2021

ارتفعت بِتكوين مقتربة من 40 ألف دولار الاثنين، بعد تقلبات جديدة على مدار عطلة نهاية الأسبوع إثر تغريدات من إيلون ماسك رئيس شركة تسلا، والذي رد فيها على انتقادات تتعلق بتأثيره على السوق.

وتأرجح سعر صرف بِتكوين على وقع آراء ماسك لأشهر منذ أن أعلنت تسلا شراء ما قيمته 1.5 مليار دولار من العملة المشفرة في فبراير/شباط الماضي، وقالت إنها ستقبل بها كوسيط دفع.

لكنها عادت لاحقاً لتقول إن ماسك لن يقبل بِتكوين بسبب بواعث القلق حيال الكهرباء الكثيفة التي تستهلكها عملية التعدين المستخدمة في استخراج العملة وأثر ذلك على تغير المناخ.

وقال ماسك على تويتر أمس الأحد: "عندما يتأكد استخدام مستخرجي العملة لنسبة معقولة من الطاقة النظيفة (في حدود 50%) مع استدامة ذلك مستقبلاً، فإن تسلا ستعاود السماح بتعاملات بِتكوين".

وصعدت بِتكوين أكثر من 9% بعد التغريدة، لتخترق متوسطها المتحرك لعشرين يوماً، وواصلت مكاسبها في آسيا لتصل إلى 39 ألفاً و838.92 دولار.

وقال سايمون بيترز محلل السوق في إيتورو "كلمات ماسك جعلت بِتكوين ترتفع".

وبلغ أحدث سعر 39 ألفاً و189 دولاراً، بزيادة 0.5%، وسط مصاعب في اختراق نطاق الأسعار الضيق نسبياً السائد هذا الشهر.

وقال بوبي أونج، أحد مؤسسي موقع كُوين جيكو لتحليلات العملات المشفرة، إن السوق تدعمت أيضاً بعد أن جمعت مايكرو استراتيجي للبرمجيات -وهي داعم رئيسي للعملة- نصف مليار دولار لشراء بِتكوين.

وارتفعت بتكوين بنحو الثلث هذا العام لكنها انهارت عن ذروة قياسية فوق 60 ألف دولار وسط تضييق رقابي في الصين، وما يبدو أنه تراجع حماسة ماسك إزاء العملة. وسهم تسلا منخفض حوالي 30% منذ أن اشترت الشركة بِتكوين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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