سياسة
3 دقيقة قراءة
أردوغان: لم نحصل على الدعم المنشود من حلفائنا في حربنا ضد الإرهاب
قال الرئيس التركي رجب طيّب أردوغان، إنّ بلاده لم تحصل على الدّعم المنشود مِن حلفائها في حربها ضد التنظيمات الإرهابية. وأكد أنّ تركيا تعدّ مِن أكثر الدول المساهمة في تنمية الناتو، وأنّ أنقرة تحمي حدودها انطلاقاً مِن مبدأ حماية حدود الناتو.
أردوغان: لم نحصل على الدعم المنشود من حلفائنا في حربنا ضد الإرهاب
أردوغان: لم نحصل على الدعم المنشود من حلفائنا في حربنا ضد الإرهاب / AFP
14 يونيو 2021

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنّ بلاده لم تحصل على الدّعم المنشود مِن حلفائها في حربها ضد التنظيمات الإرهابية.

جاء ذلك في رسالة مصوّرة إلى جلسة تحمل اسم "المساهمة في الاستقرار" لمنتدى بروكسل الذي يُعقد على هامش قمّة حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وقال أردوغان في هذا الخصوص: "لم نحصل على الدّعم والتضامن المنشود مِن حلفائنا وشركائنا في حربنا ضدّ جميع أشكال الإرهاب".

وأوضح أردوغان أنّ تركيا تُساهم في المبادرات كافّة الرامية لتحقيق الاستقرار، مِن العراق إلى أفغانستان ومِن القوقاز إلى البلقان ومِن البحر الأسود إلى المتوسط.

وأشار إلى أنّ "تركيا الدولة الوحيدة داخل الناتو، التي حاربت داعش وجهاً لوجه وقدّمت شهداء وحيّدت نحو 4 آلاف مِن عناصره الإرهابية".

وأردف: "نخوض نضالاً كبيراً داخل حدود بلادنا وخارجها ضد تنظيمات إرهابية عديدة مثل "PKK/YPG"، و"داعش"، و"غولن".

ولفت أردوغان إلى أنّ الإرهاب أكبر عائق أمام الاستقرار، مبيّناً أنّ تركيا تقف في الصفوف الأمامية في مكافحة الإرهاب مع "الناتو" وبقيّة المحافل الدولية.

واستطرد: "رأينا كيف يتمّ التعامل مع قياديي التنظيمات الإرهابية الذين تلطّخت أيديهم بدماء الأبرياء في سوريا والعراق وتركيا، على أنّهم شرعيّون".

وأضاف قائلا: "أثق بأنّ إحياء الحوار مع جارتنا وحليفتنا اليونان إلى جانب حلّ القضايا الثنائية يخدم استقرار وازدهار منطقتنا".

وتابع: "عبر اقتصادها الديناميكي وصناعاتها الدفاعية القوية وسياساتها الخارجية القائمة على المبادئ، ستواصل تركيا المساهمة في السّلام والاستقرار العالميّيْن بالتعاون مع حلفائها".

وأشار أردوغان إلى أنّ حدود تركيا الجنوبية تُعتبر حدود حلف شمال الأطلسي، وأنقرة تحمي تلك الحدود انطلاقاً مِن مبدأ حماية حدود الناتو.

ولفت إلى أن التطورات التكنولوجية، والضغوط الديموغرافية، والتغيّر المناخي، والإرهاب، والهجرة غير النظامية، ووباء فيروس كورونا، جلبت تحديات جديدة.

وأضاف: "تركيا تتبنى سياسة بناءة وفاعلة وتأخذ زمام المبادرة في حل المشكلات في الميدان وتراعي البُعد الإنساني، ونحترم القانون الدولي والعدالة في علاقاتنا مع دول الجوار".

وأكد أنّ تركيا تعد من أكثر الدول المساهمة في تنمية الناتو، مشيراً في هذا السياق إلى أنّ تركيا تمتلك ثاني أكبر جيش داخل دول الحلف.

وانطلقت اليوم الاثنين قمّة زعماء حلف شمال الأطلسي "ناتو"، في العاصمة البلجيكية بروكسل، وسط تدابير أمنية مشددة.

والقمة هي الأولى التي يحضرها الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن. ويشارك فيها زعماء وقادة دول الحلف البالغ عددها 30 دولة. كما يحضرها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على رأس وفد رفيع.

ومن أهم بنود القمة مناقشة مستقبل الحلف، ورسم خريطة طريق الناتو لمدة 10 أعوام، إلى جانب العلاقات مع روسيا والصين، وتغير المناخ والتهديدات السيبرانية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us